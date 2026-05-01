مهناز محمدی، کارگردان فیلم «رویا»، که بهمن سال گذشته با این فیلم داستان زندانیان اوین را در جشنواره برلین روایت کرد، می‌گوید مردم داخل ایران «خسته‌اند، اما هم‌چنان امیدوار به آینده پس از رفتن» حکومت فعلی.

کارگردان و تهیه‌کننده این فیلم همچنین در مراسم اولین نمایش عمومی این فیلم در آلمان از همگان خواستند که مردم ایران را فراموش نکنند.

«رویا» ساختهٔ مهناز محمدی که زمستان سال ۱۴۰۴ در بخش پانوراما در جشنواره فیلم برلین به نمایش درآمد، دربارهٔ یک زن معلم زندانی سیاسی در اوین است که مجبور است بین تن‌ دادن به اعتراف اجباری تلویزیونی یا ماندن در سلول انفرادی یکی را انتخاب کند.

مهناز محمدی، کارگردان فیلم، پیشتر با ساخت مستندهایی چون «کوچ‌نامه» و «زنان بدون سایه» با مضامین اجتماعی در ایران شناخته می‌شد و نخستین فیلم بلندش به نام «پسر، مادر» سه سال پیش در جشنوارهٔ فیلم تورنتو به نمایش درآمد.

او خود بارها در ایران بازداشت شده و تجربهٔ زندان را دارد و در مصاحبه‌اش گفته است که شاهد چند اعدام در زندان بوده است.

حال خانم محمدی که قرار است فیلمش از هفته آینده ۱۷ اردیبهشت در کشور آلمان به اکران عمومی درآید، در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه زندگی مردم ایران در داخل کشور را به زندگی رؤیا، قهرمان زندانی فیلمش، شبیه دانسته است.

بخش اعظم فیلم «رویا» در کشور گرجستان فیلمبرداری شده، اما صحنه‌هایی از آن هم مخفیانه در ایران گرفته شده است.

به‌گفتهٔ فرزاد پاک، تهیه‌کننده فیلم، در مراسم نمایش اول فیلم در شهر برلین «رویا» فقط «نگاهی گذرا به آن چیزی است که در حال حاضر در ایران می‌گذرد».

پاک در این مراسم خطاب به حضار گفت: «هزاران نفر در زندان به سر می‌برند و خیلی‌ها در صف اعدام قرار دارند. ایران را فراموش نکنید.»

در پی اعتراضات دی‌ماه سال گذشته که در روزهای ۱۸ و ۱۹ همین ماه به کشتار معترضان ختم شد، هزاران نفر نیز بازداشت و زندانی شدند؛ کسانی که در بحبوحه وقایع پس از اعتراض و پس از آن جنگ معلوم نیست چه بر سرشان خواهد آمد.

روز چهارشنبه، ۹ اردیبهشت، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ در ایران ۲۱ نفر اعدام شده و چهار هزار نفر هم به دلایل سیاسی یا امنیتی دستگیر شده‌اند.

مریم پالیزبان، بازیگر فیلم، دربارهٔ این بازداشتی‌ها می‌گوید: «فقط دیدن این فیلم، مخصوصاً الان، خیلی مهم است، چرا که خیلی‌ها که جنگ را پشت سر گذاشته‌اند فراموش می‌کنند که در زندان‌ها چه خبر است.»

به‌گفتهٔ مهناز محمدی، در این شرایط تنها امید به آینده است که مردم را نگه داشته است. او می‌گوید امید به این که یک روز «پایان این رژیم خواهد رسید» به این معنا است که «می‌توانیم تحمل کنیم، می‌توانیم تاب آوریم».

نمایش فیلم «رویا» در جشنوارهٔ برلین در زمستان گذشته با چهلمین روز کشته‌ شدن هزاران معترض در اعتراض‌های دی‌ماه همزمان بود.