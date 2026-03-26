وزارت کشور استرالیا اعلام کرد که در طول شش ماه آینده، کسانی که با گذرنامهٔ ایرانی سفر میکنند، امکان سفر به استرالیا با ویزای توریستی یا ویزای کار موقت را نخواهند داشت.
کانبرا دلیل این تصمیم را، نگرانی از احتمال «بازنگشتن این افراد، در پایان دورهٔ اعتبار ویزا، بهدلیل شرایط جنگی ایران» اعلام کرد.
در بیانیهٔ وزارت کشور استرالیا آمده که «درگیری نظامی در ایران، این احتمال را که برخی از دارندگان ویزای موقت استرالیا در پایان دورهٔ اعتبار ویزای خود نتوانند یا نخواهند استرالیا را ترک کنند، افزایش داده است».
دولت استرالیا البته تصریح کرده که استثناهایی به شکل موردبهمورد بررسی و در نظر گرفته خواهند شد؛ از جمله برای والدین شهروندان استرالیا.
بهگفتۀ تونی بِرک، معاون وزیر کشور استرالیا در امور مهاجرت و شهروندی، پیش از آغاز جنگ جاری، تعداد زیادی ویزای توریستی برای شهروندان ایران صادر شده بود که «در شرایط کنونی صادر نمیشد».
آقای برک تأکید کرد که «اعطای اقامت دائم استرالیا موضوعی است که بر اساس تصمیمگیری دقیق و با حسابوکتاب دولت انجام میشود، نه به شکل اتفاقی بهدنبال یک سفر توریستی به این کشور».
بر اساس آمارهای دولت استرالیا، بیش از ۸۵ هزار متولد ایران در استرالیا و عمدتاً در شهرهای سیدنی و ملبورن اقامت دارند.
استرالیا چندی پیش با ارائۀ ویزای اقامت بشردوستانه به هفت تن از اعضای تیم فوتبال زنان ایران، شامل شش بازیکن و یکی از همراهان تیم، خشم تهران را برانگیخت.
بازیکنان تیم ایران که برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا در استرالیا حضور داشتند، در پی نخواندن سرود جمهوری اسلامی در آستانۀ یکی از مسابقات خود، به «خیانت» متهم شده بودند.
پنج تن از هفت عضو کاروان ایران که ویزای اقامت بشردوستانه دریافت کرده بودند، در ادامه نظرشان را تغییر داده و به ایران بازگشتند؛ موضوعی که تردیدهایی را دربارهٔ احتمال تحت فشار قرار گرفتن خانوادههای آنها در داخل ایران مطرح کرد.