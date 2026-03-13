رئیس‌جمهور آمریکا و نخست‌وزیر اسرائیل در چهاردهمین روز جنگ علیه ایران تهدید کردند که این حملات هر چه شدیدتر ادامه پیدا خواهد کرد.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، پنجشنبه شب ۲۱ اسفند در نخستین نشست خبری خود از زمان آغاز جنگ با ایران، رهبر جدید جمهوری اسلامی را تلویحاً تهدید کرد.

او در پاسخ به‌ پرسشی دربارۀ اقدام احتمالی اسرائیل در قبال مجتبی خامنه‌ای و نعیم قاسم، رهبر حزب‌الله لبنان، گفت قصد ندارد در این نشست خبری، جزئیات برنامه‌هایش در این زمینه را افشا کند، اما [اگر بر عهدۀ او بود]، «برای هیچ‌یک از آن‌ها، بیمۀ عمر صادر نمی‌کرد».

مجتبی خامنه‌‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، در نخستین بیانیه منسوب به او که ۲۱ اسفند منتشر شد، بر بستن تنگهٔ هرمز تأکید کرد و مدعی شد که از طریق تلویزیون از تصمیم مجلس خبرگان برای انتخاب خود مطلع شده است.

بنیامین نتانیاهو در نشست خبری خود با تأکید بر کمک به «براندازی حکومت» جمهوری اسلامی گفت که این موضوع به خود ایرانیان بستگی دارد و او در حال حاضر نمی‌تواند «با قطعیت کامل» بگوید که مردم در ایران این حکومت را سرنگون خواهند کرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هم بامداد جمعه ۲۲ اسفند مقام‌های جمهوری اسلامی را تهدید کرد.

او گفت که آمریکا «دارد رژیم تروریست ایران را به طور کامل نابود می‌کند» و در ادامه هشدار داد که «حالا ببینید امروز چه بر سر این آشغال‌های دیوانه خواهیم آورد».

تهدیدهای رهبران اسرائیل و آمریکا در حالی صورت می‌گیرد که روز جمعه در ایران مصادف است با آخرین جمعه ماه رمضان که بنا بر سنت راهپیمایی حکومتی، «روز قدس» نامگذاری شده است.

تهران این روز را بار دیگر با بمباران آغاز کرد؛ رسانه‌های حکومتی از شنیده شدن صدای مهیب انفجارها در سطح شهر خبر می‌دهند.

این در حالی است که ارتش اسرائیل بامداد جمعه اعلام کرد که در طول شب و روز گذشته، به بیش از ۲۰۰ هدف در مناطق مرکزی و غربی ایران حمله کرده و موج «گسترده‌ای» از حملات به تهران را هم از صبح جمعه آغاز کرده است.

بر اساس این بیانیه، اهداف دیشب اسرائیل، از جمله شامل پرتابگرهای موشک و سامانه‌های دفاعی بوده‌اند.

بامداد جمعه، گزارش‌هایی از داخل کشور از دور تازۀ حملات هوایی اسرائیل به نقاطی از ایران، از جمله بخش‌های مختلف تهران پایتخت، کرج، قم، اسلامشهر، شهر ری و بهشهر مازندران منتشر شد. بر اساس این گزارش‌ها، زمان بیشتر این حملات که در مواردی «بسیار شدید» توصیف شدند حوالی ساعت پنج صبح به‌وقت ایران بود.

همزمان، در طرف مقابل، سپاه پاسداران به شلیک موشک به سوی اسرائیل ادامه داد؛ موشک‌هایی که ارتش اسرائیل از شناسایی و رهگیری‌شان خبر داد. به گفتۀ ارتش و نیروهای امدادی اسرائیل، در این موج، دو شهروند ساکن نواحی شمالی اسرائیل زخمی شده‌اند.

در عراق نیز گروه «مقاومت اسلامی عراق» که مورد حمایت جمهوری اسلامی است، در بیانیه‌ای ادعا کرد که یک فروند هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی را «در دفاع از تمامیت ارضی و حریم هوایی عراق» هدف قرار داده است.

این در حالی‌ است که فرماندهی مرکزی نیروهای ایالات متحده در خاورمیانه، سنتکام، تأکید کرده که سانحۀ منجر به سقوط این هواپیما، به‌‌دلیل شلیک «دشمن» نبوده است.

همزمان اثر منفی چشمگیر این رخدادها بر بازارهای جهانی،‌ به‌ویژه در حوزه انرژی، ادامه دارد.

به نوشته خبرگزاری رویترز، جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران که به «یکی از بزرگ‌ترین اختلالات» در عرضه جهانی انرژی دامن زده، روز پنجشنبه بهای نفت را با ۹ درصد افزایش بار دیگر به ۱۰۰ دلار در هر بشکه رساند؛ افزایشی که بر بازار سهام در ایالات متحده اثری قابل توجه داشت و بیش از یک تریلیون دلار از ارزش آن را از بین برد.

اما جدا از آثار منفی اقتصادی، حملهٔ نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران تاکنون به آواره شدن بیش از سه میلیون نفر در داخل کشور منجر شده است. کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد روز پنج‌شنبه اعلام کرد که در پی درگیری‌های جاری در ایران حدود ۳.۲ میلیون نفر به طور موقت در داخل کشور آواره شده‌اند.

در همین حال جمعیت هلال احمر ایران نیز، همزمان با ادامه حملات، اعلام کرده است که تاکنون حدود «۲۲ هزار واحد غیرنظامی» نیز در جنگ آسیب دیده‌اند که از این تعداد «بیش از ۱۷ هزار واحد» مسکونی بوده است.