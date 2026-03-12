رهبر جدید جمهوری اسلامی در نخستین بیانیۀ خود بر مسدود کردن تنگۀ هرمز تأکید کرد

مجتبی خامنه‌‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، در نخستین بیانیه خود که روز پنجشنبه ۲۱ اسفند توسط دفترش به شکل مکتوب منتشر شد، بر بستن تنگهٔ هرمز تأکید کرد و مدعی شد که از طریق تلویزیون از تصمیم مجلس خبرگان برای انتخاب خود مطلع شده است.

این ادعا در حالی است که پیش از انتخاب او، گزارش‌هایی منتشر شده بود که با گزینه‌های رهبری جمهوری اسلامی مذاکره شده و آن‌ها از قبول مسئولیت خودداری کرده بودند.

علی‌اکبر رشاد، عضو مجلس خبرگان، روز ۱۸ اسفند و در پی معرفی مجتبی خامنه‌ای گفته بود این مجلس «با اصرار فراوان» او را برای پذیرش رهبری «متقاعد کرد».

مجتبی خامنه‌ای در بیانیه خود به جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل نیز اشاره کرده و خواستار مسدود کردن تنگه هرمز شده است: «قطعاً همچنان از اهرم مسدود کردن تنگه هرمز باید استفاده شود».

سپاه پاسداران در روزهای اخیر حمله به کشتی‌های تجاری، نفتکش‌ها و مخازن نفت کشورهای حوزهٔ خلیج فارس را شدت داده است و باعث شده که عملا جریان تجارت از طریق تنگهٔ هرمز متوقف شود.

رهبر جمهوری اسلامی همچنین تهدید کرد: «در مورد گشودن جبهه‌های دیگری که دشمن در آن تجربهٔ ناچیزی دارد و به شدت در آن آسیب‌پذیر خواهد بود مطالعاتی صورت گرفته است و فعال‌سازی آن در صورت استمرار وضع جنگی و بنا بر رعایت مصالح صورت خواهد گرفت».

او جزئیات بیشتری دربارهٔ ادعای گشودن جبهه‌های دیگر ارائه نکرد.

رهبر سوم جمهوری اسلامی در بخش دیگری از بیانیهٔ خود وعدهٔ «انتقام» داد و گفت که این فقط مربوط به کشته شدن علی خامنه‌ای نمی‌شود.

رهبر سابق جمهوری اسلامی روز ۹ اسفند در نخستین دقایق حملهٔ آمریکا و اسرائیل، همراه با عده‌ای از اعضای خانوادهٔ خود و همچنین فرماندهان ارشد نظامی در «بیت رهبری» کشته شد.

در بیانیهٔ مجتبی خامنه‌ای که موارد مربوط به جنگ لحنی تهدیدآمیز دارد، آمده است: «به هر صورت ما از دشمن غرامت خواهیم گرفت و اگر امتناع کند، به اندازه‌ای که تشخیص بدهیم از اموالش برخواهیم داشت و اگر آن هم مقدور نباشد به همان اندازه از اموالش را نابود خواهیم کرد».

او همچنین از کشورهای منطقه خواست که پایگاه‌های آمریکا را «تعطیل» کنند.

مجتبی خامنه‌ای در بیانیه‌ا‌ش بر ادامهٔ «حضور» حامیان جمهوری اسلامی در خیابان‌ها و «نقش‌آفرینی‌های مؤثر در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، تربیتی، فرهنگی و حتی امنیتی» تأکید کرده است.

از زمان کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر سابق جمهوری اسلامی، نهادهای حکومتی برنامهٔ تجمع حامیان جمهوری اسلامی در قالب «عزاداری» در خیابان‌ها را سازمادهی کرده‌اند و نیروهای بسیج و سپاه پاسداران نیز به شکل گسترده اقدام به راه‌اندازی ایست‌های بازرسی در خیابان‌ها کرده‌اند.

از سوی دیگر مراسم تشییع نیروها و فرماندهان ارشد نظامی در شهرهای مختلف ایران در حال برگزاری است. با این حال هنوز زمانی برای دفن پیکر علی خامنه‌ای اعلام نشده است.

مجتبی خامنه‌ای در بیانیهٔ خود نوشته که «پیکر» پدرش، علی خامنه‌ای، را دیده است اما بلافاصله افزوده است: «شنیدم که مشت دست سالمش را گره کرده بود».

او همچنین در این بیانیه به کشته شدن همسرش، خواهرش، همسر خواهر دیگرش و خواهرزاده خود اشاره کرده اما هیچ اشاره‌ای به جان باختن مادر خود، منصوره خجسته، نکرد.

ساعتی بعد از انتشار این بیانیه، خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که مادر رهبر جدید جمهوری اسلامی در قید حیات است «و اخبار اولیه منتشرشده در مورد شهادت ایشان اشتباه بوده است».

صداوسیمای جمهوری اسلامی سه روز بعد از حمله به «بیت رهبری» اعلام کرده بود که منصوره خجسته، همسر علی خامنه‌ای که در «کما» بود، کشته شده است.

تا پیش از معرفی مجتبی خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، هیچ سخنرانی عمومی از او منتشر نشده، اما حدود سه دهه به شکل غیررسمی در فضای سیاسی ایران حضور داشته است.

از زمان معرفی او به عنوان رهبر در بامداد ۱۸ اسفند، هیچ عکس یا ویدئوی جدیدی از او منتشر نشده است. رسانه‌های حکومتی ایران تأیید کرده‌اند که او در حملات آمریکا و اسرائیل زخمی شده است.

غیبت مجتبی خامنه‌ای باعث انتشار گمانه‌زنی‌های مختلفی شده است. روزنامهٔ نیویورک‌تایمز روز ۲۰ اسفند به نقل از سه مقام ایرانی گزارش داد که یکی از دلایل غیبت و سکوت رهبر جدید این است که هرگونه ارتباط بتواند مکان او را آشکار کند و وی را در معرض خطر قرار دهد.

این روزنامه به نقل از آن‌ها افزوده که مجتبی خامنه‌ای دچار جراحاتی شده، از جمله در پاهایش، اما او هوشیار است و در مکانی بسیار امن با ارتباطات محدود پناه گرفته است.