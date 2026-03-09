دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در ساعات اولیه بامداد دوشنبه ۱۸ اسفند، مجتبی خامنه‌ای را به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی معرفی کرد.

در بیانیه این دبیرخانه آمده که مجلس خبرگان «بلافاصله» پس از انتشار خبر کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر کشته‌شدهٔ جمهوری اسلامی، در جلسهٔ فوق‌العاده و با رأی اکثریت نمایندگان، سید مجتبی حسینی خامنه‌ای را به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران انتخاب و معرفی کرد.

این مجلس اعلام کرد با وجود شرایط جنگی و حملات به ساختمان‌های آن، روند انتخاب سومین رهبر جمهوری اسلامی را «بدون وقفه» انجام داده «تا کشور دچار خلأ رهبری نشود» و از شهروندان نیز خواست با رهبر جدید «بیعت» کنند.

در این بیانیه آمده که مجلس خبرگان «علی‌رغم شرایط حاد جنگی و تهدیدات مستقیم دشمنان» و «بمباران دفاتر دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری» که به کشته‌شدن «چند تن از کارکنان و تیم حراست این مجموعه منجر شد» این کار را پی گرفته است.

احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان، مدعی شده که «یکشنبه شب مجلس خبرگان رهبری با نصاب شکل گرفت و آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای با بیش از دو سوم آرا رأی آورد».

او روز دوشنبه افزود: «دیشب در مجلس خبرگان گفتم اگر ما آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای را انتخاب کنیم ترامپ می‌گوید بیچاره شدم. این سخنان من با تکبیر نمایندگان همراه شد».

مجتبی خامنه‌ای ۵۶ ساله درحالی به عنوان سومین رهبر تاریخ ۴۷ ساله جمهوری اسلامی معرفی شده که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، تهدید کرده بود اگر مقام‌های ایرانی ابتدا تأیید او را نگیرند، رهبر جدید جمهوری اسلامی «مدت زیادی دوام نخواهد آورد».

او همچنین در گفت‌وگویی با وب‌سایت اکسیوس، مجتبی خامنه‌ای را فردی «ضعیف» دانسته و گفته بود: «پسر خامنه‌ای برای من قابل قبول نیست. ما کسی را می‌خواهیم که برای ایران هماهنگی و صلح به همراه بیاورد».

علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، در نخستین ساعات حمله آمریکا و اسرائیل در روز ۹ اسفند کشته شد.

ارتش اسرائیل هم هشدار داده است که به تعقیب جانشین علی خامنه‌ای ادامه خواهد داد و در هدف قرار دادن اعضای مجلس خبرگان رهبری هم تردید نخواهد کرد.

مجتبی خامنه‌ای، پسر دوم علی خامنه‌ای، متولد سال ۱۳۴۸ شمسی است. انتخاب او به‌عنوان رهبر جدید، برای نخستین بار در تاریخ نظام جمهوری اسلامی، انتقال قدرت خانوادگی از پدر به فرزند را رقم زد.

مجتبی خامنه‌ای سال‌ها به‌عنوان چهره‌ای کم‌ظهور اما بانفوذ در پشت صحنهٔ بیت رهبری و در ارتباط با برخی نهادهای امنیتی و سپاه شناخته می‌شد، هرچند هیچ مسئولیت رسمی حکومتی و تقریباً هیچ حضور عمومی یا سخنرانی شناخته‌شده‌ای ندارد.

نام مجتبی خامنه‌ای همچنین از سال ۲۰۱۹ میلادی در فهرست تحریم‌های دولت آمریکا قرار گرفته است.

گزارش رسانه‌های ایران از «بیعت» با رهبر جدید

از زمان انتشار خبر انتخاب مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، رسانه‌های ایران پیام‌های متعددی در اعلام آنچه که «بیعت» اشخاص و نهادهای مختلف با او خواندند، منتشر کرده‌اند. «بیعت» در اندیشه اسلامی به معنای ابراز وفاداری و اطاعت کامل از امام یا حاکم شرع است.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، از نخستین مقام‌هایی بود که پیام «بیعت» او در رسانه‌های ایران منتشر شد. آقای پزشکیان در پیامش انتخاب مجتبی خامنه‌ای را «نوید دورهٔ جدیدی از عزت و اقتدار ملت ایران» خوانده است.

علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، همراه برادرش صادق لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، از دیگر مقام‌های ارشدی بودند که پیام‌های «بیعت» آن‌ها در همان ساعات‌ ابتدایی معرفی مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر منتشر شد. علی لاریجانی همچنین در یک گفت‌وگوی تلویزیونی پس از اعلام نام مجتبی خامنه‌ای گفت که «همه بحث‌های گذشته باید کنار گذاشته شود».

چند مرجع تقلید حکومتی هم پیام‌هایی در اعلام «بیعت» با مجتبی خامنه‌ای منتشر کرده‌اند.

سپاه پاسداران و واحدها و بخش‌های مختلف آن، نیروی انتظامی، هیئت دولت و وزارتخانه‌های مختلف، مجلس شورای اسلامی، صداوسیما و قوه قضائیه از جمله نهادهایی هستند که پیام‌هایی به عنوان «بیعت» آن‌ها با رهبر جددی منتشر شده است.

از جمله دیگر پیام‌ها، اعلام «بیعت» محمد محمدی‌گلپایگانی و علی‌اصغر حجازی مسئولان دفتر رهبر پیشین جمهوری اسلامی است. پیشتر برخی از رسانه‌های اسرائیل از کشته شدن حجازی خبر داده بودند. از او به عنوان معاون امنیتی دفتر علی خامنه‌ای نام برده می‌شود.

با این حال، رسانه‌های ایران هیچ تصویر یا ویدئویی از مجتبی خامنه‌ای، محمدی گلپایگانی و حجازی منتشر نکرده‌اند.

تا ساعت‌های میانی روز دوشنبه پیام‌هایی در اعلام حمایت برخی از مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی ازجمله حسن روحانی، محمود احمدی‌نژاد و محمد خاتمی، روسای‌جمهور پیشین، از رهبری مجتبی خامنه‌ای منتشر نشده بود.

انتقادها از انتخاب مجتبی خامنه‌ای

انتخاب مجتبی خامنه‌ای با انتقادهایی در شبکه‌های اجتماعی از سوی چهره‌های سیاسی و مدنی فعال در ایران روبه‌رو شده است.

محسن برهانی، حقوقدان نزدیک به اصلاح‌طلبان، تلویحاً رای‌گیری غیرحضوری از نمایندگان مجلس خبرگان را زیر سئوال برد و در شبکهٔ اجتماعی ایکس نوشت: «رأی‌گیری جداجدا و انفرادی و بدون تشکیل جلسه، غیرقانونی است. ثانیاً عبارت "حضور" و "حاضران" مندرج در مادهٔ ۱۱ و ۱۲ آیین‌نامهٔ داخلی مجلس خبرگان، شامل فضای مجازی نیست».

اشاره آقای برهانی به برخی گزارش‌هاست که می‌گویند جلسه مجلس خبرگان به صورت حضوری برگزار نشده است.

قاسم محمدی، از مجروحان جنگ ایران و عراق، هم نوشته که «دیگر نگوییم جمهوری اسلامی، بگویم سلطنت اسلامی».

او در شبکه اجتماعی ایکس پرسیده که «اگر قرار بود رهبری وراثتی باشد، چرا انقلاب کردیم».

بامداد دوشنبه نیز شماری از شهروندان تهرانی در ویدئوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، علیه رهبری مجتبی خامنه‌ای شعار سر دادند.