خواننده بلغارستان در هفتادمین دوره مسابقه یوروویژن به مقام اول رسید

دارا، خواننده زن بلغارستانی، با ترانه شاد «بانگارانگا» روز شنبه، ۲۶ اردیبهشت، به عنوان برنده در هفتادمین دوره از مسابقه یوروویژن انتخاب شد.

در این دوره از مسابقه یوروویژن، اسرائیل که با حضورش سایه جنگ غزه را بر سر رقابت‌ها انداخته و باعث جنجال بسیار شده بود در مراسم یک‌شنبه شب به مقام دوم رسید.

رومانی هم به مقام سوم رسید.

این مسابقه که معمولاً جشنی شاد و پر زرق‌ و برق برای موسیقی پاپ و تنوع فرهنگی اروپا محسوب می‌شود، به‌دلیل جنگ غزه با تنش و نوعی بحران مواجه شد، و در نهایت شبکه‌های ملی پخش پنج کشور اسپانیا، ایرلند، هلند، ایسلند و اسلوونی در اعتراض به حضور اسرائیل، از رقابت‌های امسال کناره‌گیری کردند.

این موضوع باعث شد که تعداد شرکت‌کنندگان این دوره به ۳۵ کشور برسد و یوروویژن امسال کوچک‌ترین دوره از سال ۲۰۰۳ تاکنون باشد.

بلغارستان که از سه دوره گذشته یوروویژن غایب بود این بار در شهر وین، پایتخت اتریش، با دارینا یوتووا، معروف به دارا، ۲۷ ساله، در مسابقات حاضر شد و به مقام اول رسید.

دارا پس از بردن جایزه در نشست خبری گفت: «قصد ما این بود که چیزی نو و تازه به مخاطب‌ها بدهیم، چیزی که انتظارش را نداشتند.»

پیش از آن که تعداد آرای بلغارستان در بخش نهایی از اسرائیل هم پیشی بگیرد، عده‌ای انتظار داشتند که خواننده اسرائیلی به‌رغم تمام جنجال‌ها جایزه را از آن خود کند، اما دارا در بخش نیمه‌نهایی اجرایی قوی و چشمگیر داشت.

روز شنبه حدود ده هزار طرفدار یوروویژن در سالنی بزرگ در پایتخت اتریش جمع شده بودند تا شاهد بخش نهایی این مسابقه باشند.

با توجه به این‌که کشورهای تحریم‌کننده این مسابقه را پخش نکردند، احتمالاً میزان بینندگان یوروویژن نسبت به رقم تخمینی ۱۶۶ میلیون نفری سال گذشته کاهش داشت که باز هم از ۱۲۸ میلیون بیننده سوپر بول در آمریکا هم بیشتر است.

اتحادیه پخش اروپا (EBU)، برگزارکنندهٔ مسابقه، برای سال ۲۰۲۶ مقررات جدیدی وضع کرده تا کشورها و دیگر طرف‌ها را از انجام «کارزارهای تبلیغاتی نامتناسب» بازدارد. این تصمیم پس از آن گرفته شد که چند شبکه تلویزیونی نسبت به نتایج مسابقه اعتراض کرده و به عملکرد بسیار قوی اسرائیل در رأی مردمی سال گذشته اشاره کرده بودند.

اسرائیل که می‌گوید طبق قوانین عمل می‌کند، پارسال برای ترانه «روز تازه‌ای طلوع خواهد کرد»، ۸۳ درصد امتیازهای خود را از رأی مردمی دریافت کرد و در مجموع دوم شد. در مقابل، برندهٔ مسابقه یعنی اتریش با ترانه «عشق هدررفته» تنها ۴۱ درصد آرای خود را از مردم گرفت و برای رسیدن به مقام نخست، به حمایت هیئت‌های داوری ملی متکی بود.