با نزدیک‌شدن زمان پایان ضرب‌الاجل دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده درباره حملات به زیرساخت‌های برق ایران، تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به نوعی از آتش‌بس هم شدت گرفته است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود گزارش داده که ساعات ابتدایی روز دوشنبه عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستانبا جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه، و عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در تماس بوده است. محور گفت‌وگوها طرحیست برای آتش‌بس تا بتواند در ادامه به یک توافق جامع منتهی شود و به بازگشایی تنگه هرمز بیانجامد. طرحی که اگرچه هیچ‌یک از طرفین درباره آن مستقیما اظهارنظر نکرده‌اند اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در ساعات پس از انتشار گزارش‌ها درباره آن گفته است:«آمریکا هیچ اعتباری برای دیپلماسی باقی نگذاشت». ارزیابی علی واعظ مدیرارشد پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران را درباره فرصت داشتن یا نداشتن دیپلماسی برای جلوگیری از تشدید جنگ بشنوید.