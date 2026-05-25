در حالی که دونالد ترامپ از «پیشرفت سازنده» در مذاکرات با ایران سخن می‌گوید و تأکید دارد واشینگتن برای رسیدن به توافق عجله‌ای ندارد، ادامه محاصره دریایی ایران تا زمان امضای توافق نهایی نشان می‌دهد آمریکا همچنان بر حفظ اهرم‌های فشار حداکثری تکیه کرده است. هم‌زمان، بنیامین نتانیاهو با تعیین شروطی سخت‌گیرانه، از جمله برچیدن کامل تأسیسات غنی‌سازی ایران، بار دیگر بر شکاف‌های عمیق میان خواسته‌های اسرائیل، آمریکا و خطوط قرمز جمهوری اسلامی تأکید کرده است. این اظهارات در میانه روند گفت‌وگوها و شروط سخت‌گیرانه تهران و واشنگتن بر سر برخی بندهای یک توافق، ابهامات زیادی را درباره سرنوشت این گفتگوها مطرح می‌کند. ارزیابی علی واعظ، مدیر بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران در ژنو را بشنویم