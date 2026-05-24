جمهوری اسلامی تاب آورده یا ایران هزینه داده است؟

بحث بر سر «تاب‌آوری» جمهوری اسلامی در برابر فشارهای خارجی، جنگ، تحریم و بحران‌های منطقه‌ای بار دیگر به یکی از محورهای اصلی بحث‌های سیاسی تبدیل شده است. برخی، تداوم بقای نظام را نشانه‌ای از ظرفیت و استحکام جمهوری اسلامی می‌دانند و برخی دیگر معتقدند آنچه ایران را از فروپاشی یا جنگ تمام‌عیار مصون نگه داشته، نه سیاست‌های جمهوری اسلامی بلکه ویژگی‌های ژئوپولیتیک، موقعیت راهبردی و وزن تاریخی خود ایران بوده است. حسین رزاق، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار، در یادداشتی انتقادی استدلال کرده که اعتبار آنچه «تاب‌آوری» نامیده می‌شود، نباید به حساب جمهوری اسلامی گذاشته شود. اودر گفت‌وگو با رادیوفردا به این پرسش پاسخ می‌دهد که در میان مفاهیم تاب‌آوری، موفقیت یا حقانیت، کدام یک توضیح شرایط فعلی جمهوری اسلامی است؟