توافق ایران و آمریکا در آستانه امضاست یا آتشبس شکننده ادامه دارد؟
در حالی که دونالد ترامپ میگوید توافق با ایران «تا حد زیادی نهایی شده»، تأکید میکند محاصره دریایی ایران تا زمان امضا و تأیید نهایی توافق ادامه خواهد یافت و واشینگتن برای رسیدن به نتیجه «عجلهای ندارد». در سوی دیگر، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، هر توافقی را مشروط به برچیدن برنامه غنیسازی ایران و خروج ذخایر اورانیوم غنیشده از کشور دانسته؛ شروطی که جمهوری اسلامی تاکنون نپذیرفته است. همزمان، گزارشهای متناقض درباره متن تفاهم احتمالی -از روایت یک یادداشت تفاهم ۶۰ روزه تا رد هرگونه تعهد هستهای از سوی رسانههای نزدیک به سپاه- بر ابهامها افزوده است. آیا طرفها واقعاً به پایان جنگ نزدیک شدهاند، یا اختلافهای اصلی تنها به مرحلهای تازه از مذاکرات منتقل شده است؟ سارا کرمانیان، پژوهشگر ارشد روابط بینالملل در بریتانیا، به این پرسش پاسخ داده است:
از همین مجموعه
-
خرداد ۰۳, ۱۴۰۵
جمهوری اسلامی تاب آورده یا ایران هزینه داده است؟
-
خرداد ۰۳, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۷:۰۰
-
خرداد ۰۳, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۲:۰۰
-
خرداد ۰۳, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۱:۰۰
-
خرداد ۰۲, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۲۳:۰۰
-
خرداد ۰۲, ۱۴۰۵
احمدینژاد؛ «الی کوهن» جمهوری اسلامی یا قربانی روایت سیاسی؟