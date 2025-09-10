چارلی کرک، فعال سیاسی و مفسر راست‌گرای آمریکایی که از حامیان دونالد ترامپ به شمار می‌رود، روز چهارشنبه ۱۹ شهریور در جریان یک سخنرانی در دانشگاه «یوتا ولی» مورد اصابت گلوله قرار گرفت. ساعتی بعد رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد او کشته شده است.

آقای ترامپ در شبکه اجتماعی خود این خبر را اعلام کرد.

ساعتی پیش‌تر سخنگوی دانشگاه اعلام کرده بود چارلی کرک ۳۱ ساله به بیمارستان منتقل و تحت عمل جراحی قرار گرفت. خبرگزاری اسوشیتدپرس وضعیت جسمانی او را وخیم گزارش کرده بود.

آقای ترامپ مدت کوتاهی بعد از انتشار خبر شلیک به آقای کرک در شبکه اجتماعی خود نوشته بود: «باید همه برای چارلی کرک دعا کنیم که تیر خورده است. او یک انسان بزرگ واقعی است. خدا او را حفظ کند!»

ویدئوهایی که با تلفن همراه ضبط و در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نشان می‌داد که هنگام سخنرانی آقای کرک برای جمعیتی بزرگ در فضای باز دانشگاه در شهر آورم ایالت یوتا، ناگهان صدای بلندی شبیه شلیک گلوله شنیده می‌شود. او دستش را به سمت گردنش برده و از روی صندلی به زمین می‌افتد، در حالی‌که حاضران وحشت‌زده می‌گریزند.

در ویدئوی دیگری، خون‌ریزی شدید از گردن چارلی کرک بلافاصله پس از شلیک دیده می‌شود. خبرگزاری رویترز می‌گوید نتوانسته اصالت این ویدئوها را تأیید کند.

سخنگوی دانشگاه به رویترز گفت: «یک گلوله از ساختمان مجاور شلیک شد و ما مظنونی را بازداشت کرده‌ایم.»

ساعتی بعد رسانه‌ها نوشتند مظنون به اشتباه دستگیر شده بود و دانشگاه یوتا ولی نیز اعلام کرد دیگر مظنونی در بازداشت نیست.

پم باندی، دادستان کل آمریکا در شبکه ایکس اعلام کرد که مأمورانی از اف‌بی‌آی و اداره مشروبات الکلی، دخانیات، سلاح‌های گرم و مواد منفجره در صحنه حضور دارند.

سازمان «ترنینگ پوینت» (Turning Point) که آقای کرک یکی از موسسان آن بود و بزرگ‌ترین نهاد جوانان محافظه‌کار در آمریکا محسوب می‌شود، نقش مهمی در جلب حمایت رأی‌دهندگان جوان برای دونالد ترامپ در انتخابات سال گذشته ایفا کرد. رویدادهای او در دانشگاه‌های سراسر کشور معمولاً جمعیت زیادی را جذب می‌کند.

او پیش از برگزاری این رویداد در شبکه ایکس نوشته بود: «ما. دوباره. برگشتیم. دانشگاه یوتا ولی پر از هیجان است و آماده نخستین ایستگاه بازگشت در تور «بازگشت آمریکا».»

پس از پیروزی در انتخابات و دومین دوره حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید، او در تجمعی در فینیکس در دسامبر گذشته از چارلی کرک بابت بسیج جوانان و رأی‌دهندگان رنگین‌پوست به نفع کمپین خود تقدیر کرد و گفت: «شما ارتش‌های مردمی «ترنینگ پوینت» را داشتید. این پیروزی من نیست، پیروزی شماست.»

آقای کرک بیش از ۵ میلیون دنبال‌کننده در شبکه ایکس دارد و میزبان یک پادکست و برنامه رادیویی پرطرفدار به نام «شو چارلی کرک» بود. او همچنین اخیراً در برنامه «فاکس و دوستان» شبکه فاکس‌نیوز به‌عنوان مجری مشترک حضور داشت.

کرک بخشی از شبکه اینفلوئنسرهای محافظه‌کار حامی دونالد ترامپ بود؛ در کنار جک پوزوبیک، لورا لومر، کندیس اوونز و دیگران که در تقویت و انتشار سیاست‌های رئیس‌جمهور آمریکا نقش داشته‌اند.

او بارها به رسانه‌های جریان اصلی حمله کرده و در موضوعات جنجالی مرتبط با نژاد، جنسیت و مهاجرت وارد جدال شده بود.