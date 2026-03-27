رویترز: دو مقام آمریکایی چین را به انتقال تجهیزات تولید تراشه به ایران متهم کردند

رویترز به نقل از دو مقام دولت ایالات متحده، از همکاری SMIC، بزرگ‌ترین تولیدکنندهٔ تراشه‌ها و بوردهای الکترونیکی چین، با صنایع نظامی جمهوری اسلامی و ارسال تجهیزاتی به ایران خبر داده است؛ موضوعی که در صورت صحت، سؤال‌هایی را دربارهٔ موضع پکن در قبال جنگ تقریباً یک‌ماههٔ آمریکا و اسرائیل با ایران مطرح خواهد کرد.

بر اساس این گزارش رویترز که روز جمعه هفتم فروردین منتشر شد، به‌گفتۀ یکی از این مقام‌های آمریکایی، شرکت بین‌المللی تولید نیمه‌رساناها یا SMIC از حدود یک سال پیش ارسال ابزارآلات دقیق به ایران را آغاز کرده و به‌نظر هم نمی‌رسد که این همکاری متوقف شده باشد.

این شرکت مدت‌ها است که به ظن ارتباط با ارتش چین تحت تحریم‌های سنگین ایالات متحده قرار دارد.

این مقام آمریکایی که خواسته هویتش محفوظ بماند، می‌گوید که همکاری‌های این شرکت فناوری پیشرفتهٔ چینی با ایران، به احتمال بسیار زیاد شامل آموزش‌های فنی در مورد فناوری نیمه‌رساناهای SMIC هم می‌شود.

رویترز در این مورد با سفارت چین در واشینگتن، نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد و شرکت SMIC تماس گرفته، اما هیچ‌یک حاضر به اظهارنظر نشده‌اند.

شرکت SMIC که از بیش از پنج سال پیش اجازۀ صدور محصولاتش به ایالات متحده را از دست داده، اتهام هرگونه ارتباط با صنایع نظامی جمهوری خلق چین را رد می‌کند.

پکن هم که ادعا می‌کند با ایران روابط تجاری عادی دارد، تاکنون به شکل علنی و عمومی در قبال جنگ جاری خاورمیانه اعلام موضع نکرده است. وانگ یی، وزیر خارجه چین، به‌تازگی از همۀ طرف‌های درگیری خواست که با استفاده از هر فرصت ممکن، در اسرع وقت گفت‌وگوهای صلح را آغاز کنند.

این در حالی‌ است که رویترز مدتی پیش، اوایل اسفند پارسال، گزارش داده بود که همزمان با استقرار و تقویت حضور ناوگان ایالات متحده در نزدیکی سواحل جنوبی ایران، تهران به‌دنبال عقد قراردادی با پکن برای خرید موشک‌های کروز ضد کشتی بوده است.

طرح اتهامات تازه، همزمان با درگیری نظامی آمریکا با ایران، می‌تواند به تنش‌ها بین واشینگتن و پکن، آن‌هم در آستانۀ سفر رسمی دونالد ترامپ به چین دامن بزند. رئیس‌جمهور ایالات متحده قرار بود طی روزهای آتی راهی پکن شود، اما به‌دلیل وقوع جنگ با ایران، این سفر را حدود شش هفته به تعویق انداخت.

هنوز مشخص نیست که ابزارآلات چینی تولید تراشه در شیوۀ برخورد ایران با آمریکا در طول جنگ جاری نقش و تأثیری داشته‌ یا خیر. یکی از دو مقام آمریکایی که با رویترز صحبت کرده‌اند، معتقد است که این ابزارها در اختیار «مجتمع صنایع دفاع ایران» قرار گرفته و می‌تواند برای تولید هر تجهیزات یا قطعات الکترونیکی نیازمند تراشه به‌کار گرفته شود.

واشینگتن از مدت‌ها قبل در تلاش بوده با اعمال تحریم‌هایی علیه SMIC و دیگر شرکت‌های چینی سازندهٔ تراشه، توانایی پکن در زمینۀ تولید نیمه‌رساناهای پیشرفته را محدود کند.

دو سال پیش، بعد از آن‌که مشخص شد SMIC تراشه‌های بسیار پیچیده‌ای را برای استفاده در گوشی‌های هوشمند Mate 60 Pro شرکت هواوی تولید کرده، دولت پیشین ایالات متحده با افزایش فشار، دسترسی پیشرفته‌ترین کارخانهٔ شرکت SMIC به بازار آمریکا را قطع کرد.