ساعاتی پس از آنکه منابع امنیت دریایی از حمله به سه کشتی در تنگۀ هرمز خبر دادند، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیهای تایید کرد که به کشتیهایی در این آبراهۀ راهبردی حمله کرده است.
بر اساس آنچه سپاه پاسداران اعلام کرده یک کشتی با پرچم لیبریا و کشتی دیگری که کانتینربر با پرچم تایلند معرفی شده به دلیل آنچه سپاه «بی توجهی به اخطارهای نیروی دریایی سپاه پاسداران» خوانده مورد اصابت پرتابههای ایرانی قرار گرفتند و در مسیرشان متوقف شدند.
پیش از بیانیه سپاه، سازمان «عملیات تجارت دریایی بریتانیا» گفته بود که یک کشتی فلهبر با پرچم تایلند در فاصلهٔ ۱۱ مایل دریایی شمال عمان هدف قرار گرفت و آسیب دید. وزارت حملونقل تایلند اعلام کرده که سه خدمه این کشتی که در بخش موتور آن مشغول به کار بودند، ناپدید شدهاند. نیروی دریایی عمان بیست خدمهٔ دیگر را نجات داده است.
تصاویر ارائه شده توسط نیروی دریایی تایلند نشان میدهد که دود از قسمت عقب این کشتی به هوا برمیخیزد.
خبرگزاری رویترز نیز از هدف قرار گرفتن دو کشتی دیگر خبر داده بود.
پیشتر نیز کشتی کانتینربر «وان مجستی» با پرچم ژاپن بر اثر اصابت یک پرتابهٔ ناشناس در فاصلهٔ ۲۵ مایل دریایی (۴۶ کیلومتری) شمالغرب رأسالخیمه در امارات متحده عربی دچار آسیب جزئی شده بود.
به گفتهٔ منابع امنیت دریایی، خدمهٔ این کشتی در سلامت هستند و کشتی در حال حرکت به سمت یک محل امن برای لنگر انداختن است.
یک کشتی دیگر از نوع فلهبر نیز در فاصلهٔ ۵۰ مایل شمالغرب دوبی هدف پرتابهای ناشناس قرار گرفت.
شرکت مدیریت ریسک دریایی «ونگارد» اعلام کرد که این پرتابه به بدنهٔ کشتی «استار گوینت» با پرچم جزایر مارشال آسیب رسانده است، اما خدمه آن در سلامت هستند.
سپاه پاسداران گفته است که این کشتیها به «اخطارهای آن بیتوجهی کرده بودند».
علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به شکل کنایه آمیزی اظهارات مقامها و فرماندهان نظامی آمریکا درباره اطمینان نسبت به باز بودن تنگه هرمز را زیر سئوال برد و نوشت «هر شناوری قصد عبوردارد باید از ایران اجازه بگیرد.»
به گفتهٔ سپاه، تنگهٔ هرمز «بدون تردید و لحظهای غفلت» تحت کنترل این نیرو است و آمریکا و شرکایش «حق عبور از آن را ندارند».
عبور و مرور کشتیها از تنگه هرمز، گذرگاهی حیاتی که حدود ۲۰ درصد از صادرات جهانی نفت و گاز از آن عبور میکند، از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در ۹ اسفند تا ۹۷ درصد کاهش یافته است.
با این حوادث جدید، شمار کشتیهایی که از آغاز این درگیری هدف حمله قرار گرفتهاند به دستکم ۱۴ فروند رسیده است.
مقامهای آمریکا گفتهاند اجازه بسته شدن تنگه هرمز را نخواهند داد با این همه خبرگزاری رویترز از قول منابع آگاه نوشته است که نیروی دریایی ایالات متحده از زمان آغاز جنگ علیه ایران، تقریباً هر روز درخواستهای صنعت کشتیرانی برای اسکورت نظامی از طریق تنگه هرمز را رد کرده و گفته است که خطر حملات در حال حاضر بسیار بالاست.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفته است که ایالات متحده آماده است تا هر زمان که لازم باشد، اسکورت دریایی ارائه دهد.
افزایش صادرات نفت ایران در میانۀ جنگ
در همین حال روزنامه وال استریت جورنال روز چهارشنبه ۲۰ اسفند گزارش داد که ایران نسبت به قبل از آغاز جنگ، اکنون نفت بیشتری از طریق تنگهٔ هرمز صادر میکند.
این موضوع نشان میدهد که ایران این آبراهه راهبردی را در کنترل خود دارد، در حالی که آن را به روی دیگر تولیدکنندگان نفت منطقه بسته است.
طبق دادههای شرکت ردیابی نفتکش «کپلر»، ایران همچنان به روال عادی صادرات نفت خود ادامه میدهد، امری که در شرایط حملات شدید آمریکا و اسرائیل یک پشتوانه مالی برای تهران فراهم میکند.
بر اساس دادههای کپلر، از زمان آغاز جنگ در ۹ اسفند تاکنون، هفت نفتکش در سواحل ایران نفت بارگیری کردهاند. این شرکت اعلام کرد دستکم دو مورد از جدیدترین بارگیریها از داخل خلیج فارس انجام شده است.
طبق دادههای کپلر، در شش روز گذشته نفتکشها بهطور میانگین روزانه ۲.۱ میلیون بشکه نفت ایران را بارگیری کردهاند؛ رقمی بالاتر از میانگین صادرات روزانه دو میلیون بشکهای ایران در ماه فوریه.
به گزارش وال استریت جورنال، سطح صادرات ایران ممکن است هفته به هفته دیگر تغییر کند، اما افزایش اخیر نشان میدهد که برخلاف دیگر تولیدکنندگان، ارسال محمولههای نفتی ایران با مانعی روبهرو نشده و چین نیز همچنان تمایل خود به خرید نفت ایران را از دست نداده است.
این در حالی است که سایر تولیدکنندگان نفت در حاشیه خلیج فارس، از عربستان سعودی گرفته تا عراق، تولید خود را کاهش دادهاند و به دنبال مسیرهای جایگزینی هستند که تنگه هرمز را دور بزنند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از زمان آغاز حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران، تهدید کرده است هر کشتی که تلاش کند از تنگه عبور کند را هدف قرار خواهد داد. از سوی دیگر، شرکتهای بیمه حق بیمه کشتیها را ۳۰۰ درصد افزایش دادهاند.
این شرایط باعث ترس و عقبنشینی کشتیهایی شده است که نفت و کالا را میان جهان و خلیج فارس جابهجا میکنند؛ منطقهای که حدود یکسوم نفت جهان را تولید میکند و ۲۰ درصد صادرات نفت و گاز جهان از تنگه هرمز عبور میکند. یک سوم صادرات کودهای شیمیایی در جهان نیز از این آبراهه میگذرد.