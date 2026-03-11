دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در پی گزارشها درباره احتمال مینگذاری ایران در تنگهٔ هرمز، تهران را به «پیامدهای نظامی بیسابقه» تهدید کرد.
او روز سهشنبه ۱۹ اسفند در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «اگر به هر دلیلی مینهایی کار گذاشته شده باشد و فوراً جمعآوری نشوند، پیامدهای نظامی برای ایران در سطحی خواهد بود که هرگز دیده نشده است.»
این واکنش آقای ترامپ ساعاتی پس از آن صورت میگیرد که ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده، در سخنانی گفت که آمریکا علیه کشتیهای مینگذار ایرانی دست به اقدام زده است و پنتاگون گزینههای مختلفی را در صورت مأموریت برای عبور کشتیها از تنگه هرمز بررسی خواهد کرد.
فرماندهی مرکزی آمریکا نیز اعلام کرد نیروهای این کشور چندین شناور نیروی دریایی ایران، از جمله ۱۶ شناور مینگذار، را در نزدیکی تنگهٔ هرمز منهدم کردهاند.
این فرماندهی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس ویدیوهایی منتشر کرد که در آن قایقهای مختلف با موشک یا پرتابههای دیگر هدف قرار گرفته و منفجر میشوند.
شبکهٔ سیانان به نقل از منابعی گزارش داد ایران در روزهای اخیر دهها مین در این آبراه راهبردی مستقر کرده است. این منابع گفتهاند ایران همچنان بیشترِ قایقهای کوچک و شناورهای مینگذار خود را در اختیار دارد و میتواند صدها مین در مسیر کشتیرانی کار بگذارد.
تنگهٔ هرمز، میان ایران و عمان، با پهنایی حدود ۵۵ کیلومتر یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت در جهان به شمار میرود و کارشناسان پیشتر هشدار داده بودند که ایران میتواند این آبراه را مسدود یا مینگذاری کند.
دونالد ترامپ روز دوشنبه در تروث سوشال نوشت: «اگر ایران هر اقدامی انجام دهد که جریان نفت را در تنگۀ هرمز متوقف کند، ایالات متحدۀ آمریکا ضربهای بیست برابر سختتر از آنچه تاکنون خوردهاند، به آنها وارد خواهد کرد.»
او در ادامه در مورد چنین اقدامی از سوی جمهوری اسلامی چنین هشدار داد که «علاوه بر این، ما هدفهایی را که به سادگی قابل نابودی هستند از میان خواهیم برد؛ هدفهایی که بازسازی دوبارۀ ایران را به عنوان یک ملت، عملاً ناممکن خواهد کرد — مرگ، آتش و خشم بر آنها چیره خواهد شد — اما امیدوارم و دعا میکنم که چنین اتفاقی نیفتد!»
علیمحمد نائینی، سخنگوی سپاه پاسداران، علیرغم هشدارهای دونالد ترامپ گفته که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی «اجازه صادرات یک لیتر نفت از منطقه را تا اطلاع ثانوی به طرف متخاصم و شرکایش نمیدهند.»
کاخ سفید: افزایش قیمت نفت به خاطر جنگ با ایران موقتی است
همزمان با تأثیر این تحولات بر قیمت نقت و گاز در جهان، سخنگوی کاخ سفید روز سهشنبه ۱۹ اسفند گفت وقتی اهداف جنگ مشترک اسرائیل و آمریکا علیه ایران بهطور کامل محقق شود، مردم آمریکا شاهد کاهش سریع قیمت نفت و گاز خواهند بود.
کارولین لویت به خبرنگاران گفت: «به مردم آمریکا اطمینان میدهم که افزایش اخیر قیمت نفت و گاز موقتی است و این عملیات در بلندمدت به کاهش قیمت بنزین منجر خواهد شد».
قیمت نفت در بازارهای جهانی در روز ۱۸ اسفند به بیش از ۱۱۹ دلار در هر بشکه رسید که بالاترین سطح از ژوئن ۲۰۲۲ به این سو بود. کاهش عرضه نفت از سوی عربستان سعودی و دیگر تولیدکنندگان، نگرانیها دربارهٔ اختلالات بزرگ در بازارهای جهانی را افزایش داد.
لویت افزود که ترامپ و تیم انرژی او بهدقت بازارها را زیر نظر دارند و با مدیران بخش صنعت در تماس هستند، و همچنین ارتش آمریکا در حال تهیهٔ گزینههای بیشتری مطابق با دستور رئیسجمهور برای باز نگه داشتن تنگه هرمز است.
به گزارش رویترز، این رایزنیها نشاندهندهٔ نگرانیهای کاخ سفید است مبنی بر اینکه افزایش قیمت نفت ممکن است پیش از انتخابات میاندورهای نوامبر به کسبوکارها و مصرفکنندگان آمریکایی آسیب بزند؛ انتخاباتی که در آن جمهوریخواهان همحزبی ترامپ امیدوارند کنترل کنگره را حفظ کنند.
پیشنهاد آزادسازی بزرگترین ذخایر نفتی تاریخ برای مهار افزایش قیمتها
روزنامه والاستریت جورنال گزارش داد آژانس بینالمللی انرژی پیشنهاد کرده است برای مهار افزایش شدید بهای نفت در پی جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، بزرگترین آزادسازی ذخایر راهبردی نفت در تاریخ این نهاد انجام شود.
بر اساس این گزارش، حجم این آزادسازی از ۱۸۲ میلیون بشکه نفتی که کشورهای عضو این آژانس در سال ۲۰۲۲ پس از آغاز جنگ اوکراین وارد بازار کردند نیز بیشتر خواهد بود. آژانس بینالمللی انرژی برای بررسی این طرح نشست فوقالعادهای برگزار کرده و انتظار میرود کشورهای عضو درباره آن تصمیم بگیرند.
در همین حال، وزیران انرژی گروه هفت به جای تصمیم فوری درباره آزادسازی ذخایر، از آژانس خواستهاند ابتدا وضعیت بازار را بررسی کند. یک منبع در گروه هفت گفت با وجود نبود کمبود فیزیکی نفت، افزایش شدید قیمتها باعث شده بیتوجهی به این وضعیت ممکن نباشد.