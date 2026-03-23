همزمان با ادامۀ حملات جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیۀ خلیج فارس در یکشنبه شب و بامداد دوشنبه سوم فروردین ۱۴۰۵، وزارت دفاع عربستان اعلام کرد دو موشک بالستیک ایرانی به سمت ریاض، پایتخت این کشور شلیک شد.
به گفته وزارت دفاع عربستان یکی از این موشکها رهگیری شد و دیگری در منطقهای خالی از سکنه سقوط کرد.
صبح روز دوشنبه قرارگاه خاتمالانبیا تأیید کرد که به پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در الخرج عربستان با موشکهای بالستیک حمله کرده است.
در بحرین، امارات متحده عربی و کویت هم آژیرهای هشدار حمله هوایی به صدا درآمد و وزارت دفاع امارات از رهگیری چند موشک و پهپاد خبر داد. مقامهای امارات ساعاتی پیش از حملات تازه گفته بودند در شارجه بر اثر سقوط ترکشهای ناشی از رهگیری یک موشک، یک شهروند هندی زخمی شده است.
حملات ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس در حالی ادامه پیدا کرده است که ضربالاجل دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به مقامهای جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز روز دوشنبه به پایان میرسد. آقای ترامپ گفته است که در صورت باز نشدن تنگه هرمز نیروگاههای ایران هدف حمله قرار خواهد داد.
در همین باره روزنامه والاستریت جورنال روز دوشنبه ۳ فروردین به نقل از برخی مقامهای مطلع نوشت که «کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به دولت آمریکا هشدار دادهاند که هدف قرار دادن نیروگاههای برق ایران میتواند به اقدامات تلافیجویانه از سوی ایران منجر شود؛ اقدامی که تأسیسات انرژی و آب این کشورها را در معرض خطر قرار داده و اقتصاد جهانی را تهدید میکند.»
این روزنامه افزود که «این مقامها همچنین گفتهاند که مسئولان چند کشور منطقه در روزهای اخیر از این موضوع خشمگین بودهاند که با وجود صرف زمان و هزینههای قابل توجه، نفوذی بر تصمیمگیریهای دولت آمریکا ندارند.»
پیش از والاستریت جورنال، روزنامه اسرائیلی جروزالم پست نیز در بخشی از یک گزارش خود نوشته بود که چند کشور خلیج فارس از رئیس جمهوری آمریکا «خواستهاند» به نیروگاههای ایران حمله نکند.
جمهوری اسلامی گفته است که در صورت اجرای تهدید دونالد ترامپ، تأسیسات انرژی در کشورهای منطقه را هدف قرار خواهد داد.
سپاه پاسداران صبح روز دوشنبه در بیانیه جدیدی بار دیگر نسبت به اجرا کردن تهدیدش درباره حملۀ تلافهجویانه به نیروگاههای برق کشورهای منطقه و اسرائیل و «زیرساختهای اقتصادی و صنعتی و انرژی که آمریکاییها سهامدار آن هستند» هشدار داد.
روزنامه «جروزالم پست» در گزارش خود نوشته بود که چندین کشور حوزۀ خلیج فارس بیم آن دارند که ایران در حملاتش علاوه بر زیرساختهای انرژی، به تأسیسات آبشیرینکن این کشورها هم حمله کند.
در همین ارتباط خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران روز دوشنبه اقدام به انتشار اسامی ۱۱ نیروگاه و تاسیسات آبشیرینکن در کشورهای کویت، امارات، عربستان، اردن، بحرین و قطر کرد و نوشت این مراکز «نقش حیاتی در تأمین نیازهای اساسی جمعیت و صنایع منطقه دارند.»
در همین حال به نوشتۀ جروزالم پست، ایران در پی نگرانی از واکنش مستقیم نظامی عربستان سعودی، دامنه حملات خود به این کشور را کاهش داده است.
دو منبع به این روزنامه گفتهاند که مقامهای ایرانی بر این باورند ادامه حملات گسترده میتواند عربستان را به اقدام نظامی مستقیم علیه ایران وادار کند؛ اقدامی که تاکنون از آن خودداری شده است.
بر اساس این گزارش، از زمان آغاز درگیریها، ایران بیش از ۴۳۰ موشک و پهپاد به سمت عربستان شلیک کرده است. بیشتر این حملات مناطق نفتخیز در استان شرقیه و میدان نفتی شیبه را هدف قرار داده و موشکها نیز عمدتاً به سوی منطقه الخرج، محل پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در نزدیکی ریاض، شلیک شدهاند.
به گفته این منابع، مقامهای سعودی در هفتههای اخیر بهصراحت هشدار دادهاند که حمله به زیرساختهای غیرنظامی، بهویژه تأسیسات برق و آبشیرینکنها، «خط قرمز» این کشور است و در صورت هدف قرار گرفتن، پاسخ نظامی خواهند داد.
گزارشها حاکی است که عربستان بهتازگی اجازه استفاده از پایگاههای خود را به ارتش آمریکا برای عملیات علیه ایران داده است.
گزارش «جروزالم پست» همچنین میافزاید که ایران تصمیم گرفته از هدف قرار دادن قطر خودداری کند، اما حملات به کویت، بحرین و امارات متحده عربی «طبق روال ادامه خواهد یافت.»
در بیانیه روز دوشنبه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خطاب به دونالد ترامپ آمده که «شما بیمارستان ما را زدید ما چنین کاری نکردیم، مراکز امداد ما را زدید چنین کاری نکردیم، مدارس ما را زدید ما چنین نکردیم، اما برق را بزنید برق را خواهیم زد.»
ادعای سپاه پاسداران در این بیانیه درحالی مطرح میشود که اکثریت کشورهای همسایه ایران از حملات «عمدی» موشکی و پهپادی ایران به مناطقه مسکونی و غیرنظامی خبر میدهند که اگر اکثریت آن از سوی این کشورها رهگیری نمیشد ویرانی و تلفات زیادی در بین شهروندان غیرنظامی بهبار میآورد.