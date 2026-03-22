قطعی سراسری برق بار دیگر کوبا را در تاریکی فرو برد

کوبا روز شنبه برای دومین بار در کمتر از یک هفته با قطع کامل برق در سراسر کشور مواجه شد؛ بحرانی که مقام‌های این کشور آن را به کمبود سوخت و فشارهای ناشی از محدودیت‌های آمریکا نسبت می‌دهند.

وزارت انرژی کوبا اعلام کرد که روز شنبه یکم فروردین، حوالی ساعت ۱۸:۳۰ به وقت محلی، «قطع کامل» در شبکهٔ برق ملی رخ داده و تلاش‌ها برای بازگرداندن برق آغاز شده است. این در حالی است که تنها پنج روز پیش نیز قطعی مشابهی کل کشور را در تاریکی فرو برده بود.

به گزارش خبرگزاری‌ها، این سومین اختلال گسترده در شبکهٔ برق کوبا طی ماه جاری است. پیش‌تر نیز در اوایل ماه جاری، از کار افتادن یک نیروگاه بزرگ حرارتی باعث فروپاشی بخش عمده‌ای از شبکه شده بود.

زیرساخت‌های فرسوده و کمبود شدید سوخت برای تولید برق از عوامل اصلی این بحران عنوان شده‌اند. در برخی مناطق کوبا، خاموشی‌های روزانه تا ۲۰ ساعت نیز گزارش شده است.

این وضعیت پس از آن تشدید شد که ایالات متحده، در پی تحولات سیاسی در ونزوئلا و کنار رفتن نیکولاس مادورو، صادرات نفت این کشور به کوبا را متوقف کرد. ونزوئلا پیش از این یکی از مهم‌ترین تأمین‌کنندگان نفت کوبا بود.

دولت دونالد ترامپ همچنین تهدید کرده است کشورهایی را که به کوبا نفت بفروشند، با تعرفه‌های تنبیهی مواجه خواهد کرد. در همین حال، مکزیک نیز ارسال نفت به کوبا را متوقف کرده است.

در پی این بحران، واردات نفت به کوبا از اوایل ژانویه متوقف شده و علاوه بر بخش انرژی، صنعت گردشگری و پروازها نیز تحت تأثیر قرار گرفته است.

هم‌زمان، نارضایتی عمومی در این کشور افزایش یافته و گزارش‌هایی از اعتراض‌ها و تخریب برخی ساختمان‌های دولتی منتشر شده است.

در همین حال، کوبا اعلام کرده آماده گفت‌وگو با آمریکا است، اما تأکید کرده که ساختار سیاسی این کشور قابل مذاکره نیست. رئیس‌جمهور کوبا نیز هشدار داده که هرگونه اقدام خارجی با «مقاومت شدید» روبه‌رو خواهد شد.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، با ادامه بحران، گزارش‌هایی از حرکت نفتکش‌هایی حامل سوخت روسیه به سوی کوبا منتشر شده، هرچند وضعیت نهایی این محموله‌ها هنوز مشخص نیست.

کوبا مدت‌هاست که تحریم تجاری ایالات متحده را دلیل شکست‌های اقتصادی از جمله شبکه برق ناکارآمد خود دانسته و آن را سرزنش می‌کند، در حالی که واشنگتن به نوبه خود این شکست‌ها را به اقتصاد دستوری به سبک شوروی در کوبا نسبت داده است.