فروپاشی دوباره شبکه برق، کوبا را در خاموشی سراسری فرو برد

شرکت دولتی مسئول شبکه برق کوبا اعلام کرد که این شبکه شامگاه یکشنبه یازدهم مرداد دچار فروپاشی شد و این جزیره را بار دیگر در تاریکی فرو برد.

این اختلال در این کشور با حدود ۱۰ میلیون نفر جمعیت در شرایطی دوباره رخ داد که مدت‌ها است قطعی‌های برق در کوبا رو به افزایش داشته است.

خبرگزاری‌ها نوشته‌اند همزمان با خاموشی ناگهانی چراغ‌ها در سراسر هاوانا، ساکنانی که برای فرار از گرمای تابستان در فضای باز نشسته بودند، همگی نارضایتی خود را با صدای بلند از این ادامه این وضعیت ابراز کردند.

این تازه‌ترین مورد از یک رشته فروپاشی‌های کامل شبکه برق این کشور است. تنها ۲۴ ساعت پیش از آن نیز تمام بخش غربی کوبا دچار خاموشی شده بود.

این قطعی‌ مکرر برق در کوبا زندگی عادی را تقریباً غیرممکن کرده است، زیرا با هر خاموشی، جریان آب نیز به تدریج قطع می‌شود و پنکه‌های سقفی نیز از حرکت بازمی‌مانند.

ساکنان مناطقی که بیشترین آسیب را دیده‌اند، نارضایتی خود را با آتش زدن توده‌های زباله یا کوبیدن قابلمه و ماهیتابه ابراز کرده‌اند.

وزارت انرژی کوبا اعلام کرد که روند اجرای پروتکل‌های لازم برای راه‌اندازی دوباره شبکه برق آغاز شده است.

فشار بر شبکه برق این کشور در شرایطی افزایش یافته که کوبا برای تأمین واردات سوخت با مشکلات جدی روبه‌رو است.

این وضعیت پس از آن تشدید شد که ایالات متحده، در پی تحولات سیاسی در ونزوئلا و کنار رفتن نیکولاس مادورو، صادرات نفت این کشور به کوبا را متوقف کرد. ونزوئلا پیش از این یکی از مهم‌ترین تأمین‌کنندگان نفت کوبا بود.

واردات نفت از مکزیک نیز در پی افزایش فشارهای آمریکا متوقف شده است.

بحران برق در کوبا هم‌زمان با گشایش محتاطانه در بخش انرژیِ به‌شدت تحت کنترل دولت این کشور رخ داده است؛ روندی که به دلیل کمبود سوخت و تحریم‌های شدید آمریکا شکل گرفته است.

هاوانا اخیراً نخستین طرح واردات سوخت با حمایت یک شرکت خارجی را مجاز اعلام کرده و به نزدیک به ۲۰۰ شرکت کوبایی اجازه داده است در توزیع عمده‌فروشی سوخت مشارکت کنند.

واشینگتن تنها اجازه ورود یک نفتکش روسی حامل ۱۰۰ هزار تن نفت خام را داده بود که در ماه مارس وارد کوبا شد.

دولت ترامپ علاوه بر اعمال محاصره نفتی، تحریم‌ها علیه شرکت‌های دولتی کوبا را نیز تشدید کرده است؛ اقدامی که باعث شده بسیاری از شرکت‌های خارجی فعالیت خود را در این کشور متوقف کنند.



