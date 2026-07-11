کوبا بار دیگر در خاموشی فرو رفت؛ شبکه برق برای چهارمین بار در سال جاری از کار افتاد

شبکه سراسری برق کوبا روز جمعه ۱۹ تیر برای دومین بار در هفته جاری و چهارمین بار از آغاز سال جاری میلادی فروپاشید و بخش‌های گسترده‌ای از این کشور را در خاموشی فرو برد.

ویسنته د لا او لوی، وزیر انرژی کوبا، در شبکه‌های اجتماعی نوشت که عملیات بازگرداندن شبکه ملی برق آغاز شده است. او وضعیت را با توجه به مشکلات روزمره‌ای که این کشور با آن روبه‌رو است، «پیچیده» توصیف کرد.

پیش از فروپاشی تازه، بخش‌های وسیعی از کوبا، از جمله سانتیاگو د کوبا، به‌دلیل کمبود شدید سوخت همچنان برق نداشتند. خاموشی سراسری روز دوشنبه، برق حدود ۱۰ میلیون نفر از ساکنان این جزیره را قطع کرده بود و مسئولان تا شامگاه سه‌شنبه موفق شده بودند بیشتر شبکه را دوباره برقرار کنند.

بحران برق در کوبا پس از اعمال محاصره نفتی آمریکا علیه این کشور تشدید شده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، پس از برکناری نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهوری ونزوئلا، در سوم ژانویه، این محاصره را اعمال کرد.

ونزوئلا پیش از آن مهم‌ترین تأمین‌کننده سوخت کوبا بود و فشارهای بعدی واشینگتن باعث شد مکزیک نیز ارسال نفت به این جزیره را متوقف کند.

خاموشی‌های مکرر به افزایش تنش‌های اجتماعی در کوبا منجر شده و پس از قطع برق روز دوشنبه، اعتراض‌های پراکنده‌ای با کوبیدن بر قابلمه‌ها در هاوانا برگزار شد. با این حال، دامنه این اعتراض‌ها بسیار محدودتر از تظاهرات گسترده ژوئیه ۲۰۲۱ است که هزاران نفر در بزرگ‌ترین اعتراض ضدحکومتی کوبا طی چند دهه به خیابان‌ها آمدند.

دولت کوبا تحریم تجاری چند دهه‌ای آمریکا را عامل فرسودگی زیرساخت‌ها و بحران انرژی می‌داند، اما واشینگتن سوءمدیریت اقتصاد دولتی این کشور را مسئول خاموشی‌ها معرفی می‌کند.

مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، روز سه‌شنبه در نشست مجمع عمومی این سازمان، مسئولیت بحران را متوجه دولت هاوانا دانست و گفت: «روش خود را تغییر دهید و چراغ‌ها را برای مردم‌تان دوباره روشن کنید.»

با این حال، اکثریت کشورهایی که در این نشست سخنرانی کردند، از واشینگتن خواستند محاصره و تحریم‌هایی را که به گفته آنان اقتصاد کوبا را فلج کرده است، پایان دهد.

برونو رودریگس پاریلا، وزیر خارجه کوبا، پس از خاموشی روز جمعه نوشت کوبا هفته بسیار دشوار دیگری را زیر فشار محاصره انرژی پشت سر گذاشته است؛ هفته‌ای که در آن شبکه برق دو بار در سراسر کشور فروپاشید، سوخت نیروگاه‌ها تقریباً به پایان رسید و چند واحد تولید برق نیز از مدار خارج شد.