انفجار در مسجد علوی در حمص سوریه چند کشته و زخمی بر جا گذاشت

در پی انفجاری مرگبار در یک مسجد در منطقهای علوینشین در شهر حُمص سوریه، دستکم پنج تا شش نفر کشته و بیش از ۲۰ نفر زخمی شدهاند. مقامهای سوری این رویداد را «اقدامی تروریستی» توصیف کردهاند.
به گزارش خبرگزاریهای رویترز و فرانسه، این انفجار ظهر روز جمعه پنجم دی و همزمان با برگزاری نماز جمعه در مسجد «امام علی بن ابیطالب» در محله وادی الذهب شهر حمص رخ داد.
وزارت کشور سوریه اعلام کرد که شش نفر در این انفجار کشته و ۲۱ تن دیگر زخمی شدهاند.
خبرگزاری رسمی سوریه، سانا، به نقل از مقامهای وزارت بهداشت شمار کشتهشدگان را پنج نفر اعلام کرده و گفته است آمارها اولیه است و ممکن است افزایش یابد.
بر اساس اعلام مقامهای محلی، انفجار در داخل مسجد رخ داده و نیروهای امنیتی بلافاصله محل را محاصره کردهاند.
یک مقام امنیتی در حمص که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفت احتمال میرود یک بمب در داخل مسجد کار گذاشته شده باشد.
دیدهبان حقوق بشر سوریه، مستقر در بریتانیا، نیز اعلام کرد هنوز مشخص نیست که این انفجار ناشی از حمله انتحاری بوده یا یک وسیله انفجاری از پیش کار گذاشتهشده.
تصاویر منتشرشده از سوی خبرگزاری سانا، خسارت گسترده در داخل مسجد را نشان میدهد؛ از جمله سوراخی بزرگ در یکی از دیوارها، دود سیاه در فضای داخلی و پراکنده شدن فرشها و کتابها روی زمین.
تا لحظه تنظیم این گزارش، هیچ گروهی مسئولیت انفجار مسجد در حمص را بر عهده نگرفته است.
شهر حمص که اکثریت جمعیت آن را مسلمانان سنی تشکیل میدهند، دارای چندین محله عمدتاً علوینشین است. علویان، که باورهایشان ریشههایی در تشیع دارد، در دوران جنگ داخلی سوریه بهویژه در حمص شاهد خشونتهای فرقهای گستردهای بودهاند.
پس از برکناری بشار اسد، رئیسجمهور پیشین سوریه، که خود علویتبار بود، در سال ۲۰۲۴، گزارشهای متعددی از ربایش و قتل اعضای این اقلیت مذهبی منتشر شده است.
همچنین در ماه مارس گذشته، مناطق ساحلی سوریه شاهد کشتار گسترده غیرنظامیان علوی بود؛ رخدادی که به گفته مقامهای رسمی، پس از حمله افراد مسلح وابسته به حامیان اسد به نیروهای امنیتی آغاز شد.
یک کمیسیون ملی تحقیق شمار کشتهشدگان آن رویدادها را دستکم ۱۴۲۶ نفر اعلام کرده، در حالی که دیدهبان حقوق بشر سوریه این رقم را بیش از ۱۷۰۰ نفر برآورد کرده است.