گفتوگو با نعیمه دوستدار درباره صدور احکام اعدام برای معترضان دی ۱۴۰۴
به گزارشهای چندین نهاد مدافع حقوق بشر در روزهای اخیر، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران اقدام به صدور حکم اعدام برای چهار تن از بازداشتشدگان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ کرده است. اسامی متهمان محمدرضا مجیدیاصل، بیتا همتی، بهروز زمانینژاد و کوروش زمانینژاد اعلام شده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره بازداشت این افراد، رسیدگی به پرونده آنها و روند دادرسی اطلاعرسانی نکرده است. گزارشهای منتشر شده از جمله توسط خبرگزاری هرانا حاکی است که اتهامات این چهار تن که به اعدام محکوم شدهاند «اقدام عملیاتی برای دولت متخاصم ایالات متحده و گروههای متخاصم» بوده و آنها همچنین به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» هر یک به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده و مصادره کلیه اموال آنها نیز بخشی از این حکم است. ارزیابی نعیمه دوستدار روزنامهنگار ساکن سوئد را درباره این احکام بشنوید.
