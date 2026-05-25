پرونده اکباتان چگونه به صدور حکم اعدام منجر شد؟ گفت‌وگو با موسی برزین

پرونده اکباتان چگونه به صدور حکم اعدام منجر شد؟ گفت‌وگو با موسی برزین
پرونده اکباتان چگونه به صدور حکم اعدام منجر شد؟ گفت‌وگو با موسی برزین

قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز سوم خرداد ۱۴۰۵ از صدور حکم اعدام برای چهار نفر از متهمان پرونده کشته شدن یکی از اعضای بسیج در شهرک اکباتان تهران در جریان اعتراض‌های ۱۴۰۱ خبر داد. به گزارش امتداد، حکم اعدام برای میلاد آرمون، نوید نجاران، سیدمحمد مهدی حسینی ‌ و مهدی ایمانی با اتهام افساد فی‌الارض صادر شده و ۴ متهم دیگر پرونده اکباتان مجموعا به ۷ سال حبس محکوم شده‌اند. در روزها اخیر شعبه ۱۳ دادگاه کیفری تهران، حکم قصاص متهمان این پرونده را نقض و آنها را به حبس و پرداخت دیه محکوم کرده بود که مورد استقبال مدافعان حقوق بشر قرار گرفت. ارزیابی موسی برزین حقوقدان ساکن ترکیه را درباره این تغییر ناگهانی در روند رسیدگی به پرونده اکباتان بشنوید.

