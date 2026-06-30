آیا باید منتظر تحولاتی در صحنه سیاست داخلی ایران بود؟ گفتوگو با رضا علیجانی
توافق اولیه میان ایران و آمریکا که در سوئیس بهدست آمد، هنوز کاملا اجرا نشده و مسیر پیشروی آن برای دستیابی طرفین به یک توافق جامع بسیار ناهموار جلوه میکند. اما کشمکش پیرامون این تفاهمنامه نه تنها به درگیری لفظی و نظامی ایران و آمریکا منتهی نشده بلکه هر روز و ساعت در داخل ایران بحث بر سر آن تندتر میشود. با شدت گرفتن این اختلافها، مسعود پزشکیان رئیسجمهور، مخالفان داخلی تفاهمنامه را به همسویی با عملیات رسانههایی که او «معاند» خواند متهم کرد و گفت «تمامی مراحل مذاکرات» با «هماهنگی کامل و مستمر» با رهبر جمهوری اسلامی انجام شده است؛ صحبتهایی که پس از بیانیه نزدیک به سه چهارم اعضای مجلس خبرگان در مخالفت با توافق ابراز میشد. البته خود بیانیه هم بلافاصله واکنش منفی دبیرخانه خبرگان را در پی داشت. این کشمکش را چگونه باید فهمید و آیا زیر پوست صحنه سیاست ایران تحولاتی تازه در راه است؟ رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن پاریس به رادیوفردا میگوید سرنوشت این اختلافات را اقدام بعدی مجتبی خامنهای روشن خواهد کرد که آیا از مدافعان مذاکره و توافق حمایت خواهد کرد یا خیر.
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