«در پشت بسیاری از خانه‌های نیمه‌ ویران یا روستاهای خالی، سالمندانی زندگی می‌کنند که نه توان فرار دارند و نه جایی برای رفتن. جنگ برای آن‌ها اغلب به معنای زندگی در تنهایی، ناامنی و انتظار برای آینده‌ای نامعلوم است». این بخشی از نوشتهٔ پریسا کاکایی، پژوهشگر ساکن آلمان، است که در صفحهٔ اینستاگرام خود از سالمندان به عنوان یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر در دوران جنگ نوشته و در گفت‌وگو با رادیوفردا از راه‌هایی می‌گوید که جوامع محلی می‌توانند به این گروه‌ کمک کنند.