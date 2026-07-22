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چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵ تهران ۱۲:۱۱

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از کوه «کلنگ گزلا» و تأسیساست زیرزمینی آن چه می‌دانیم؟

از کوه «کلنگ گزلا» و تأسیساست زیرزمینی آن چه می‌دانیم؟
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از کوه «کلنگ گزلا» و تأسیساست زیرزمینی آن چه می‌دانیم؟

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نام کوه «کلنگ گزلا» حالا بخشی از صحبت‌ها و اظهارنظرهای این روزهاست. کوهی که نامش با برنامه هسته‌ای ایران گره خورده و هرچند روز یک‌بار در گزارش‌ها اشاره می‌شود که شاید تهران در صدد استفاده از تاسیساتی زیرزمینی در آن برای ازسرگیری غنی‌سازی اورانیوم باشد. از این تاسیسات چه می‌دانیم؟ آیا مشخص است که برای چه منظوری ساخته شده است و نحوه مقاوم‌سازی آن به ما چه می‌گوید؟

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