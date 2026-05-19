پلیس آمریکا اعلام کرد که دو نوجوان مسلح روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت به مرکز اسلامی سن‌ دیه‌گو در ایالت کالیفرنیا تیراندازی کردند و یک نگهبان امنیتی و دو مرد دیگر را در بیرون مسجد کشتند. اجساد مظنونان بعد پیدا شد که ظاهراً بر اثر شلیک گلوله به خود جان باخته بودند.

اسکات وال، رئیس پلیس سن‌ دیه‌گو، گفت نیروهای محلی و اف‌بی‌آی در حال بررسی این حمله به‌عنوان «جنایت ناشی از نفرت» هستند. با این حال، مقامات هنوز انگیزه یا عامل مشخصی برای این خشونت اعلام نکرده‌اند.

مقامات گفتند تمامی کودکانی که در مدرسه روزانه داخل مجموعه مسجد حضور داشتند، پس از تیراندازی که حدود ساعت ۱۱:۴۰ پیش از ظهر به وقت محلی رخ داد، سالم هستند.

وال در یک کنفرانس خبری عصرگاهی گفت که مادر یکی از مظنونان حدود دو ساعت پیش از حادثه با پلیس تماس گرفته و گزارش داده بود که پسرش، که او را دارای «افکار خودکشی» توصیف کرده، با سه اسلحه متعلق به او و خودرویش از خانه فرار کرده است.

دو نوجوان با لباس مبدل

به گفته رئیس پلیس، مادر گفته بود که پسرش همراه یک فرد دیگر است و هر دو لباس مبدل به تن دارند. پلیس برای یافتن آن‌ها اقدام کرده و به‌عنوان اقدام احتیاطی نیروهایی را به یک مرکز خرید نزدیک و دبیرستان پسر اعزام کرده بود، که در همین حین تماس‌هایی درباره تیراندازی در مسجد دریافت شد.

وال از افشای محتوای یادداشتی که به گفته او توسط مادر این نوجوان پیدا شده بود، خودداری کرد.

او گفت پیش از این حادثه، پلیس از هیچ «تهدید مشخصی» علیه این مسجد یا هیچ مرکز مذهبی، مدرسه یا مکان دیگری مطلع نبوده است.

این حمله در هفته‌ای رخ داد که به عید قربان و همچنین مراسم سالانهٔ حج مسلمانان نزدیک است.

طاها حسنه، امام و مدیر این مرکز اسلامی سن‌ دیه‌گو، به خبرنگاران گفت: «ما هرگز چنین فاجعه‌ای را تجربه نکرده‌ایم. هدف قرار دادن یک مکان عبادی کاملاً تکان‌دهنده است».

ده‌ها مأمور پلیس که به محل اعزام شده بودند، با اجساد سه مرد مرتبط با مسجد مواجه شدند که هدف گلوله قرار گرفته بودند. مقامات گفتند نگهبان کشته‌شده احتمالاً به جلوگیری از خونریزی بیشتر کمک کرده است.

مدتی بعد، پلیس اجساد دو نوجوان ۱۷ و ۱۸ ساله را در یک خودرو در وسط خیابان پیدا کرد که ظاهراً با شلیک به خود جان باخته بودند. پلیس در ابتدا سن فرد بزرگ‌تر را ۱۹ سال اعلام کرده بود.

مرکز اسلامی سن‌ دیه‌گو بزرگ‌ترین مسجد در این شهر است و مدرسه‌ای به نام «آکادمی برایت هورایزن» را در خود جای داده که آموزش اسلامی ارائه می‌دهد.

با وجود این‌که خشونت‌های مسلحانه در اماکن عمومی در آمریکا امری رایج است، جوامع مسلمان و یهودی به‌ویژه از زمان آغاز حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران در ۹ اسفند پارسال و پاسخ متقابل ایران، که به تشدید درگیری‌ها در منطقه انجامیده، احساس نگرانی بیشتری دارند.