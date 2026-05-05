آیا چشمانداز پیشِ رو یک درگیری نظامی دیگر است؟ گفتوگو با دامون گلریز
آتشبس میان ایران و آمریکا و اسرائیل در حالی در چهارمین هفته ادامه دارد که هر لحظه شکنندهتر به نظر میرسد. دونالد ترامپ رئیسجمهور ایالاتمتحده با آغاز عملیاتی تازه در تنگهٔ هرمز موسوم به «پروژه آزادی» در تلاش برای برقراری امنیت در این آبراهه راهبردی است. اما تهران همچنان بر رویکرد خود پافشاری میکند و میگوید محاصره دریایی بنادر ایران باید پایان یابد و آنگاه میتوان درباره سایر موضوعات مذاکره کرد. آیا چشمانداز پیشِ رو یک درگیری نظامی دیگر و ادامه جنگ است یا هنوز فرصتی برای دیپلماسی وجود دارد؟ ارزیابی دامون گلریز تحلیلگر روابط بینالملل در هلند را درباره این موضوع بشنوید.
