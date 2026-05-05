وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت در یک نشست خبری گفت ایران در صورت حمله به کشتیرانی تجاری با «قدرت آتش کوبنده» ایالات متحده روبه‌رو خواهد شد.

پیت هگست افزود: «ما گفتیم دفاع خواهیم کرد و قاطعانه هم دفاع کرده‌ایم. ایران این را می‌داند و در نهایت این رئیس‌جمهور است که تصمیم می‌گیرد آیا هر اتفاقی به نقض آتش‌بس منجر می‌شود یا نه».

در حالی که آمریکا و ایران روز دوشنبه برای کنترل تنگهٔ هرمز در خلیج فارس با یکدیگر تبادل آتش داشتند، وزیر دفاع ایالات متحده به خبرنگاران گفت: «آتش‌بس پایان نیافته است».

تهران و واشینگتن پس از ۴۰ روز جنگ که ۹ اسفند پارسال آغاز شد، ۱۹ فروردین امسال آتش‌بس برقرار کردند که اکنون چهارمین هفته خود را سپری می‌کند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز ۱۴ اردیبهشت عملیات جدیدی با عنوان «پروژه آزادی» را آغاز کرد تا کنترل تنگهٔ هرمز را از ایران بگیرد؛ تنگه‌ای که ایران عملاً پس از آغاز درگیری توسط آمریکا و اسرائیل، آن را مسدود کرده است.

آقای هگست روز سه‌شنبه در این زمینه گفت: طرح ایران، که نوعی اخاذی بین‌المللی محسوب می‌شود، قابل قبول نیست. این وضعیت با «پروژه آزادی» پایان می‌یابد. دو کشتی تجاری آمریکایی همراه با ناوشکن‌های ایالات متحده با موفقیت و امنیت از تنگه عبور کرده‌اند و نشان داده‌اند که مسیر باز است. می‌دانیم که ایرانی‌ها از این واقعیت خجالت‌زده‌اند؛ آن‌ها گفته بودند کنترل تنگه را در اختیار دارند، اما چنین نیست.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه گفته بود که ناوچه‌های آمریکایی پس از شلیک هشدار ایران، به عقب رانده شدند و عبور کشتی‌های تجاری ایالات متحده از تنگهٔ هرمز را رد کرد.

وزیر دفاع ایالات متحده در ادامه گفت: «کشتی‌های آمریکایی، چه تجاری و چه نظامی، پیشاپیش حرکت کردند و مثل همیشه، خطر اولیه را در خط مقدم به دوش کشیدند. اکنون صدها کشتی دیگر از کشورهای مختلف در صف عبور هستند».

هگست اظهار داشت: «فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) ‌همراه با شرکای دیگر، با صدها کشتی، شرکت‌های کشتیرانی و شرکت‌های بیمه در ارتباط فعال است. همه این کشتی‌ها می‌خواهند از تله‌ای که ایران ایجاد کرده خارج شوند».

او تأکید کرد: ما به‌عنوان هدیه‌ای مستقیم از سوی آمریکا به جهان، یک چتر قدرتمند «قرمز، سفید و آبی» بر فراز تنگه ایجاد کرده‌ایم. ناوشکن‌های آمریکایی در موقعیت مستقرند و با پشتیبانی صدها جنگنده، بالگرد، پهپاد و هواپیمای شناسایی، به‌صورت ۲۴ ساعته بر عبور امن کشتی‌های تجاری نظارت دارند؛ البته به‌جز کشتی‌های ایران. به همین دلیل، محاصرهٔ سخت‌گیرانه ما همچنان به‌طور کامل برقرار است. در واقع، همزمان با آغاز «پروژه آزادی»، شش کشتی تلاش کردند از بنادر ایران محاصره را بشکنند، اما همگی بازگردانده شدند.

به گفتهٔ وزیر دفاع آمریکا، «این اقدام فقط یک راهبرد نیست، بلکه جنبهٔ انسانی هم دارد. با شکستن فشار غیرقانونی ایران، ما از جان و معیشت ملوانان ده‌ها کشور محافظت می‌کنیم، مسیرهای انرژی جهان را ایمن نگه می‌داریم و از کمبودهایی جلوگیری می‌کنیم که بیشترین آسیب را به فقیرترین مردم جهان می‌زند. بار دیگر، آمریکا از قدرت خود برای کمک به دیگران استفاده می‌کند، در حالی که ایران تلاش دارد جهان را تحت سلطه خود درآورد».

او خطاب به نیروهای باقی‌مانده ایران گفت: «اگر به نیروهای آمریکایی یا کشتی‌های تجاری بی‌طرف حمله کنید، با قدرت آتش گسترده و کوبنده آمریکا مواجه خواهید شد. رئیس‌جمهور در این باره کاملاً شفاف بوده است. ما ترجیح می‌دهیم این عملیات صلح‌آمیز باشد، اما برای دفاع از مردم، کشتی‌ها، هواپیماها و مأموریت خود کاملاً آماده‌ایم و درنگ نخواهیم کرد».

هگست افزود: به ایران می‌گوییم: اجازه دهید کشتی‌های بی‌طرف آزادانه عبور کنند. این آب‌های بین‌المللی متعلق به همه کشورهاست، نه این‌که ایران بخواهد از آن مالیات بگیرد، عوارض وضع کند یا کنترلش کند.

وزیر دفاع ایالات متحده خطاب به شرکا، متحدان و سایر کشورهای جهان نیز گفت: «این مأموریت برای ما موقتی است. همان‌طور که قبلاً گفته‌ام، جهان بیش از ما به این آبراه نیاز دارد. ما اوضاع را تثبیت می‌کنیم تا تجارت دوباره جریان پیدا کند، اما انتظار داریم جهان هم مسئولیت‌پذیر باشد. در زمان مناسب، و به‌زودی، مسئولیت را به شما واگذار خواهیم کرد».

او از آمریکایی‌هایی که این مأموریت را اجرا می‌کنند، قدردانی کرد و گفت: «شجاعت، آمادگی، حرفه‌ای‌گری و دقت بی‌نظیر شماست که باعث می‌شود جهان امروز و هر روز با آرامش بیشتری نفس بکشد. شما بزرگ‌ترین نیروی رزمی تاریخ بشر هستید و همیشه هم خواهید بود».

به گفتهٔ هگست، «پروژه آزادی» آغاز شده است. تجارت دوباره جریان خواهد یافت و آمریکا بار دیگر با قدرت، شفافیت و هدفمندی، برای منفعت کل جهان رهبری می‌کند. اراده ما تزلزل‌ناپذیر است. خداوند نیروهای ما را حفظ کند و نیروی دریایی قدرتمند ایالات متحده را نیز مورد برکت قرار دهد.

ایران از زمان آتش‌بس، «۹ بار به کشتی‌های تجاری آتش گشوده است»

ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، هم در این نشست خبری گفت ایران همچنان به همسایگان خود حمله می‌کند و از زمان اعلام آتش‌بس، ۹ بار به سوی کشتی‌های تجاری آتش گشوده است.

این مقام ارشد نظامی آمریکا همچنین گفت جمهوری اسلامی در همین دوره دو کشتی کانتینربر را توقیف کرده است.

ژنرال کین برآورد کرد که ۲۲ هزار و ۵۰۰ دریانورد، مستقر در بیش از ۱۵۵۰ کشتی تجاری، در خلیج فارس گرفتار شده‌اند و قادر به عبور نیستند.

ژنرال کین در ادامه گفت که «ایران روز دوشنبه یک‌بار به عمان حمله کرد و سه حمله نیز علیه امارات متحده عربی انجام داد»، و افزود که دست‌کم تا این لحظه «امروز آرام‌تر است».