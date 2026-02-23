احضار سفیر آمریکا به وزارت خارجۀ فرانسه؛ الیزه خواهان «عدم مداخله در امور داخلی» شد

فرانسه سفیر ایالات متحده در پاریس را بهدلیل اظهار نظر مقامات آمریکایی دربارۀ کشتهشدن یک فعال دست راستی فرانسوی احضار کرد.
به گفتۀ یک منبع دیپلماتیک، چارلز کوشنر، سفیر ایالات متحده در پاریس و پدر جَرِد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، باید دوشنبه شب، ساعت ۱۹ به وقت پاریس در وزارت خارجۀ فرانسه حاضر شود.
کشتهشدن کوئنتَن درَنک، به تنشهای میان جناحهای چپ و راست در فرانسه، آن هم در فاصلۀ یکسال تا انتخابات ریاست جمهوری دامن زده است.
این حادثه همچنین با واکنشهای بینالمللی هم همراه بوده است.
دولت آمریکا روز جمعه اول اسفندماه، با اشاره به کشتهشدن این فعال دست راستی، دربارۀ آن چه «اوجگیری تروریسم» در فرانسه خواند، هشدار داد؛ اقدامی که حساسیت کاخ الیزه را برانگیخت.
ژان نوئل بارو وزیر خارجۀ فرانسه روز یکشنبه سوم اسفندماه در جمع خبرنگاران، با تأکید بر «رد هرگونه تلاش برای استفاده از این تراژدی در خدمت اهداف سیاسی»، از قصدش برای احضار سفیر آمریکا، بهدلیل اظهار نظر دربارۀ «تراژدیای که به جامعۀ ملی فرانسه مربوط است» خبر داد.
سفارت ایالات متحده در پاریس روز جمعه، یک مطلب دفتر ضد تروریسم وزارت خارجۀ آمریکا در شبکۀ ایکس را بازنشر کرده بود؛ مطلبی که در آن تأکید شده بود که «کشتهشدن کوئنتن درَنک بهدست شبهنظامیان چپی، باید همۀ ما را نگران کند».
در ادامۀ این مطلب آمده بود که «چپگرایی افراطی و خشونتبار رو به افزایش است و نقش آن در مرگ کوئنتَن درَنک، نشانگر تهدیدی است که امنیت عمومی با آن مواجه است».
به نوشته نشریه اکونومیست، خشونت در جناح چپ که همواره از راست افراطی به ویژه در آمریکا کمتر بوده، در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است. احساسات ضد دولتی و واکنش به خشونت در راست افراطی از جمله دلایل این امر برشمرده شده است.
این نخستین باری نیست که چارلز کوشنر به وزارت خارجۀ فرانسه احضار میشود. سفیر آمریکا شش ماه پیش هم در پی متهم کردن دولت فرانسه به «بیعملی در قبال یهودستیزی»، از سوی وزارت خارجۀ فرانسه احضار شده بود.
کوئنتن درَنک، ۲۳ ساله، روز ۲۳ بهمنماه در جریان زد و خورد طرفداران جناحهای تندروی چپ و راست فرانسه در حاشیه تظاهراتی علیه یک سیاستمدار چپگرا در شهر لیون، هدف ضرب و جرح قرار گرفت و بهشدت مجروح شد و دو روز بعد در بیمارستان جان باخت.
روز شنبه دوم اسفندماه، بیش از ۳ هزار تن در لیون و زیر سایۀ حضور سنگین نیروهای امنیتی، برای بزرگداشت او راهپیمایی کردند.
یک روز قبل از این تظاهرات، سارا راجرز، مدیر بخش دیپلماسی عمومی وزارت خارجۀ آمریکا در شبکۀ ایکس نوشته بود که کشتهشدن درنک، نشان داد که «چرا باید با خشونت سیاسی- تروریسم- به تندی برخورد کرد.»
خانم راجز در ادامه نوشته بود «زمانی که تصمیم میگیرید به جای قانع کردن افراد، آنها را بهدلیل عقاید سیاسیشان بکشید، از تمدن فاصله میگیرید».
انتشار این مطلب در کنار انتشار مجدد اظهار نظر دفتر ضد تروریسم وزارت خارجۀ آمریکا از سوی سفارت ایالات متحده در پاریس بود که خشم الیزه را برانگیخت و زمینهساز احضار چارلز کوشنر به وزارت خارجه شد.
کشتهشدن کوئنتن درنک، به ایجاد تنشی سیاسی میان فرانسه و ایتالیا هم منجر شده است. جورجا ملونی نخستوزیر دست راستی ایتالیا که روابط نزدیکی هم با دونالد ترامپ دارد، کشتهشدن کوئنتن درنک را «زخمی برای همه اروپا» توصیف کرد؛ موضوعی که باعث شد امانوئل مکرون از او بهدلیل «اظهار نظر در مورد امور داخلی فرانسه» انتقاد کند.
تاکنون شش تن به ظن دستداشتن در حملۀ مرگبار به کوئنتن درنک، بازداشت و تفهیم اتهام شدهاند. همچنین دستیار یک نماینده چپگرای پارلمان فرانسه هم به «همدستی» در حمله به قربانی، متهم شده است.