کمیتۀ فلسطینی ادارۀ غزه پس از جنگ آغاز به کار کرد؛ حمایت دونالد ترامپ

رسانۀ نزدیک به دولت مصر روز جمعه اعلام کرد کمیتۀ فلسطینی که قرار است ادارۀ نوار غزه پس از جنگ را بر عهده بگیرد، نخستین نشست خود را در قاهره برگزار کرده است. رئیسجمهور آمریکا این تشکیلات را «دولت تکنوکرات فلسطینی» خوانده و از آن حمایت کرده است.
این نهاد که روز چهارشنبه و همزمان با اجرایی شدن مرحلۀ دوم آتشبس غزه با میانجیگری ایالات متحده تشکیل شد، متشکل از ۱۵ تکنوکرات است که مأموریت دارند ادارۀ این سرزمین فلسطینی را پس از جنگ میان گروه افراطی حماس و اسرائیل بر عهده بگیرند.
حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته میشود.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی خود اعلام کرد: «من از یک دولت تکنوکرات فلسطینی تازهمنصوبشده، یعنی کمیته ملی اداره غزه، که با حمایت نمایندۀ عالی هیئت ناظر فعالیت میکند، برای ادارۀ غزه در دورۀ انتقالی حمایت میکنم.»
اسرائیل و حماس مهر ماه امسال با طرح ترامپ موافقت کردند؛ طرحی که بر اساس آن، این نهاد تکنوکرات فلسطینی زیر نظر یک نهاد بینالمللی موسوم به «هیئت صلح» اداره خواهد شد؛ هیئتی که قرار است برای یک دوره انتقالی بر حکمرانی غزه نظارت کند.
آقای ترامپ در بیانیهای دیگر اعلام کرد که «هیئت صلح»، که خود او ریاست آن را بر عهده دارد، تشکیل شده و اعضای آن بهزودی معرفی خواهند شد.
بر اساس بیانیه میانجیهای طرح آتشبس غزه شامل مصر، قطر و ترکیه، نهاد تکنوکرات فلسطینی ۱۵ عضو خواهد داشت و ریاست آن را علی شعث، معاون پیشین یکی از وزارتخانهها در تشکیلات خودگردان فلسطینِ مورد حمایت غرب، بر عهده خواهد داشت. او پیشتر مسئول توسعۀ مناطق صنعتی بوده است.
دونالد ترامپ دربارۀ این کمیته افزود: «این رهبران فلسطینی بهطور تزلزلناپذیری به آیندهای صلحآمیز متعهد هستند.»
او همچنین اعلام کرد که مصر، قطر و ترکیه برای دستیابی به آنچه «توافق جامع خلع سلاح» با حماس خواند، کمک خواهند کرد.
اسرائیل و حماس یکدیگر را به نقض آتشبس در غزه متهم کردهاند. از زمان آغاز آتشبس در اکتبر، بیش از ۴۴۰ فلسطینی از جمله بیش از ۱۰۰ کودک و سه سرباز اسرائیلی کشته شدهاند.
با پیشبرد مرحله دوم آتشبس، واشینگتن و شرکای میانجی آن ناچار خواهند بود با چالشهای دشواری از جمله خلع سلاح حماس، عقبنشینی بیشتر نیروهای اسرائیلی در ارتباط با این خلع سلاح، و استقرار یک نیروی حافظ صلح بینالمللی مقابله کنند.
حمله اسرائیل به غزه از نیمه مهر ماه دو سال پیش تاکنون دهها هزار کشته بر جای گذاشته، موجب بحران گرسنگی شده و کل جمعیت غزه را آواره داخلی کرده است.
اسرائیل میگوید پس از حمله حماس و دیگر گروههای مسلح در ۱۵ مهر ۱۴۰۲ که به کشته شدن ۱۲۰۰ نفر و گروگانگیری بیش از ۲۵۰ نفر انجامید، در چارچوب دفاع از خود دست به این اقدامات زده است.