صدراعظم آلمان: اظهارات وزیر خارجه ایران ناشی از عصبی بودن و عدم اطمینان تهران است

صدراعظم آلمان روز پنجشنبه ۱۶ بهمن انتقاد وزیر امور خارجه ایران از خود را کماهمیت جلوه داد و گفت این اظهارات بازتابدهنده «عصبی بودن و عدم اطمینان» تهران است.
فردریش مرتس که در جریان نخستین سفر خود به منطقه خلیج فارس از زمان بهدست گرفتن قدرت به قطر سفر کرده است، بهطور مشخص به توهینهای شخصی مطرحشده علیه خود واکنش نشان نداد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز چهارشنبه در شبکههای اجتماعی صدراعظم را به «سادهلوحی سیاسی» و داشتن «شخصیتی زننده» متهم کرده بود.
او در شبکه ایکس نوشت: «آلمانیها مردمی بزرگ هستند که با تلاش و نبوغ خود به بشریت خدمت کردهاند. ایران همواره از روابط قوی با آلمان استقبال کرده است.» او افزود: «بنابراین دوچندان تأسفبار است که فردی مانند آقای مرتس اکنون نماینده آلمان در صحنه جهانی است.»
انتقاد عراقچی چند ساعت پس از آن مطرح شد که فردریش مرتس گفت اگر جمهوری اسلامی ایران به خشونت علیه مردم خود پایان ندهد و فعالیتهای مربوط به برنامه هستهای خود را متوقف نکند، با تحریمهای جدیدی روبهرو خواهد شد. او افزود: «ما آمادهایم فشار بر تهران را افزایش دهیم.»
صدراعظم آلمان در یک کنفرانس خبری در دوحه، پایتخت قطر، گفت: «نگرانی دربارهٔ تشدید نظامی در منطقه بسیار زیاد است.»
او تأکید کرد که ایران باید از ایفای نقش بهعنوان یک «نیروی بیثباتکننده در منطقه» دست بردارد.
آقای مرتس از ایران خواست که «وارد گفتوگو شود، به تجاوز پایان دهد، برنامه هستهای را مطابق توافقات بینالمللی متوقف کند و مهمتر از همه، کشورهایی مانند قطر، اردن و اسرائیل را از تهدیدهای نظامی بیشتر مصون بدارد.»
فردریش مرتس افزود: «بنابراین گفتوگوها در ساعات آینده تشدید خواهد شد» و تأکید کرد که آلمان «در هماهنگی نزدیک» با ایالات متحده عمل میکند.
صدراعظم آلمان در حال حاضر در سفر سهروزهای به خاورمیانه به سر میبرد. او با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، دیدار کرده و قرار است در ادامه به امارات متحده عربی سفر کند.
این اظهارات در آستانه مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و ایالات متحده مطرح میشود؛ مذاکراتی که تهران گفته قرار است روز جمعه در مسقط، پایتخت عمان، آغاز شود. انتظار میرود عباس عراقچی و استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا، در این نشست که با میانجیگری نمایندگان عمان برگزار میشود، شرکت کنند.
ایران اعلام کرده تنها دربارهٔ برنامه هستهای خود حاضر به مذاکره است، در حالی که ایالات متحده خواهان آن است که موضوعاتی مانند برنامه موشکی ایران، برخورد خشن با معترضان ایرانی و حمایت تهران از گروههای مسلح منطقهای از جمله حماس، حزبالله و حوثیها نیز در مذاکرات گنجانده شود.
این تحولات در حالی رخ داده که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در روزهای اخیر چند بار تأکید کرده ناوگان نظامی ایالات متحده در نزدیکی ایران است و خواستار آن شده که تهران با واشینگتن به توافق برسد.
او روز چهارشنبه در گفتوگو با شبکه انبیسی نیوز و در پاسخ به این پرسش که آیا رهبر جمهوری اسلامی باید نگران باشد، گفت: «میگویم بله، او باید خیلی نگران باشد، قطعاً باید نگران باشد. همانطور که میدانید، آنها در حال مذاکره با ما هستند.»