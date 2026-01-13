صدراعظم آلمان، توسل جمهوری اسلامی به خشونت برای باقیماندن در قدرت را نشانۀ پایان «کار» جمهوری اسلامی توصیف کرد.
فردریش مرتس که به هند سفر کرده، سهشنبه ۲۳ دی در جمع خبرنگاران گفت وقتی یک رژیم «فقط از طریق خشونت قادر به باقی ماندن در قدرت است، عملاً کارش تمام است».
او با اشاره به اعتراضات ایران، اضافه کرد: «حدس میزنم که ما در حال حاضر شاهد روزها و هفتههای پایانی این رژیم هستیم.»
مرتس در عین حال جمهوری اسلامی را فاقد «مشروعیت ناشی از انتخابات مردمی» دانست و ابراز امیدواری کرد که «راهی برای پایان دادن به این درگیری به صورت مسالمتآمیز وجود داشته باشد».
یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان، نیز با انتقاد شدید از عملکرد خشونتآمیز جمهوری اسلامی در قبال دور تازه اعتراضات در ایران، گفته که حاکمیت تهران مشروعیت خود را در میان مردم از دست داده و علیه شهروندانش دست به نقض جدی «هنجارهای بشردوستانه» زده است.
آقای وادفول افزوده که حاکمان ایران از مردم خود «هراس» دارند و از تلاش برلین برای گسترش تحریمها علیه مقامهای ایرانی و قرار دادن نام افراد دخیل در سرکوبها در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا خبر داد.
وزیر خارجۀ آلمان پس از دیدار با مارکو روبیو، همتای آمریکایی خود در واشینگتن، در عین حال بر ضرورت همبستگی جامعه بینالمللی با مردم ایران تأکید کرد.
بهدلیل خاموشی اینترنت و ارتباطات در ایران، اطلاعات دقیقی از میزان کشتهشدگان و دامنۀ سرکوبها در کشور وجود ندارد، اما سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، ۱۴ دیماه اعلام کرد که دستکم ۶۴۸ نفر از جمله ۹ کودک در جریان دور تازۀ اعتراضات در ایران، کشته و هزاران تن زخمی شدهاند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر نیز اعلام کرد حکومت ایران از ۱۸ دیماه سرکوب مرگبار معترضان را بهطور چشمگیری تشدید کرده و «گزارشهای موثق حاکی از آن است که نیروهای امنیتی در سراسر کشور دست به کشتار گسترده زدهاند».
دیدهبان حقوق بشر روز سهشنبه ۲۳ دیماه در بیانیهاش نوشت که بهگفتهٔ نهادهای مدنی و رسانههای ایرانی، شمار کشتهشدگان اعتراضات به هزاران نفر رسیده است، هرچند قطع اینترنت امکان راستیآزمایی مستقل این آمار را محدود کرده است.
این سازمان از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است فوراً از مقامهای ایرانی بخواهند به کشتار پایان دهند، دسترسی کامل و بدون مانع «هیئت مستقل بینالمللی حقیقتیاب دربارهٔ ایران» را فراهم کنند و دسترسی به اینترنت جهانی را بازگردانند.
انتقاد رهبران جهان از کشتار معترضان
علاوه بر مقامات آلمان، مقامات سایر کشورها نیز از قطع اینترنت در ایران انتقاد کرده و کشتار معترضان را غیرقابل قبول دانستهاند.
اِلینا والتونن، وزیر خارجه فنلاند، روز سهشنبه در پیامی نوشت که «حکومت ایران اینترنت را قطع کرده تا بتواند در سکوت دست به کشتار و سرکوب بزند. این وضعیت قابل تحمل نیست. ما در کنار مردم ایران، چه زنان و چه مردان، ایستادهایم.»
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین نیز در پیامی گفته که «هر فرد عادیای روی کره زمین، با تمام وجود خواهان این است که مردم ایران بالاخره موفق شوند که خود را از دست رژیمی که حتی برای سایر کشورها از جمله اوکراین هم چیزی جز نکبت و بدبختی بهبار نیاورده، آزاد کنند».
ماکسیم پروو، وزیر خارجه بلژیک هم اعلام کرد که سفیر ایران در بروکسل را برای ابراز نگرانی از وضعیت این کشور احضار کرده است.
ایوت کوپر، وزیر خارجه بریتانیا در تماسی با عباس عراقچی، همتای ایرانیاش، خواستار توقف فوری سرکوب خشونتبار معترضان در ایران شد.
رئیسجمهور فرانسه هم روز دوشنبه سرکوب خشونتبار شهروندان توسط حکومت جمهوری اسلامی را محکوم کرد.
امانوئل مکرون در پستی به فارسی در شبکهٔ اجتماعی ایکس نوشت: «من خشونت دولتی را که کورکورانه زنان و مردان ایرانی را، که با شجاعت خواستار احترام به حقوق خود هستند، هدف قرار میدهد، محکوم میکنم».
روبرتا متسولا رئیس پارلمان اروپا اعلام کرد که ورود همۀ اعضای کادر دیپلماتیک جمهوری اسلامی و سایر نمایندگان حکومت ایران به دفاتر و اماکن این نهاد اروپایی را ممنوع کرده است.
رئیس پارلمان اروپا در این پست در شبکۀ ایکس نوشت: «نمیتوان مثل قبل رفتار کرد. همزمان با ادامه ایستادگی مردم شجاع ایران برای دستیابی به حقوق و آزادیشان، امروز تصمیم گرفتم دسترسی همه کارکنان دیپلماتیک و سایر نمایندگان جمهوری اسلامی به همۀ اماکن پارلمان اروپا را قطع کنم».
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، هم در دو هفته اخیر و همزمان با اعتراضات سراسری در ایران به رهبران جمهوری اسلامی بارها هشدار داده که اگر معترضان را بکشند، ایالات متحده به کمک مردم ایران خواهد شتافت.
با این حال مقامهای جمهوری اسلامی که با تهدید ایالات متحده روبهرو هستند، روز دوشنبه اعلام کردند کانالهای ارتباطی با ایالات متحده را باز نگه داشتهاند؛ اقدامی که برخی تحلیلگران از آن با عنوان «تاکتیک خرید زمان» از سوی جمهوری اسلامی یاد میکنند.
وضعیت بحرانی تازه یکی از جدیترین شرایط برای حکومت جمهوری اسلامی در ایران از زمان انقلاب بهمن ۱۳۵۷ است.