سناتور گراهام، با تأکید بر «اشتباه بودن مذاکره با تهران»، خواستار اقدام عملی شد

دو سیاستمدار کهنه‌کار آمریکایی و شاهزاده رضا پهلوی، روز دوشنبه ۲۲ دی‌ماه، با انتشار چند پیام پیاپی در شبکه اجتماعی ایکس، اهمیت «اقدام عملی و فوری» رهبران غربی و به طور مشخص دونالد ترامپ در حمایت از معترضان ایرانی را یادآور شدند.

ابتدا نیوت گینگریچ، سیاستمدار جمهوری‌خواه و رئیس اسبق مجلس نمایندگان آمریکا، با انتشار مطلبی خطاب به رهبران غربی، نیاز به «اقدام عملی و جدی در قبال جمهوری اسلامی» را گوشزد کرد.

او در نوشته‌اش در ایکس تأکید کرد که «ابراز همدلی صِرف با مردم ایران» که برای رهایی از حکومت دیکتاتوری‌ای که «برای حفظ بقایش از کشتن مخالفان و معترضان ابایی ندارد»، کافی نیست.

نیوت‌ گینگریچ افزود که «سخنان عمومی و کلی‌گویی رهبران کشورها در حمایت از مردم ایران، بدون این‌که در عمل اقدامی بکنند» هم کافی نیست.

آقای گینگریچ هشدار داده که چند هفته دیگر «یا حکومت دیکتاتوری ایران سقوط کرده، و یا مردم ایران شکست خورده و سرکوب شده‌اند و حکومت در حال شناسایی و کشتن رهبران اعتراضات خواهد بود».

این نماینده پیشین جورجیا در مجلس نمایندگان ایالات متحده با تأکید بر این‌که «هیچ راه سوم و میانه‌ای وجود ندارد»، نتیجه‌گیری کرده که «هدف همه رهبران غربی باید نابودی حکومت دیکتاتوری ایران، در همین لحظاتی باشد که بیش از هر زمانی آسیب‌پذیر شده است.»

نیوت‌ گینگریچ در پایان با تأکید مجدد بر اینکه «همین الان» وقت عمل است، خاطرنشان کرده که هیچ چیز بیشتر از نابودی «دیکتاتوری آیت‌الله»، خاورمیانه را به سمت صلح، امنیت و رفاه سوق نمی‌دهد.

در واکنش، لیندزی گراهام، سناتور ارشد جمهوریخواه، تحلیل آقای گینگریچ را «۱۰۰ درصد درست» توصیف کرد.

آقای گراهام در ایکس نوشت: «دونالد ترامپ، اوباما نیست. او نخستین رئیس جمهور ایالات متحده است که به روشنی در کنار مردم ایران و در مقابل رژیم جمهوری اسلامی ایستاده است؛ اقدامی که- به گفته او- «در تاریخ به عنوان تصمیمی سرنوشت‌ساز» ثبت خواهد شد.

سناتور گراهام با اشاره به استدلال‌های نیوت گینگریچ، یادآوری کرده که «ما معترضان را تشویق کردیم که جانشان را به‌خطر انداخته و در خیابان‌ها بمانند؛ بنابراین خود ما هم باید قاطعانه اقدام کنیم».

لیندزی گراهام مطلب خود را با شعار «عظمت را به ایران بازگردانیم» به‌پایان برده است.

در پاسخ به نوشته لیندزی گراهام، شاهزاده رضا پهلوی هم در ایکس نوشته که «سناتور گراهام به درستی یادآوری کرده که ترامپ، اوباما نیست و این از سخنانش در حمایت از مردم ایران، مشخص است».

ولیعهد پیشین ایران ادامه داده که: «الان وقت عمل است و دونالد ترامپ هم نشان داده که هم مرد عمل است و هم مرد صلح. او هم‌اکنون می‌تواند با اقدام در راستای کمک به ایرانیان برای پایان‌دادن به این رژیم تبه‌کار، بزرگترین صلح جهان را رقم بزند».

شاهزاده رضا پهلوی با تأکید بر «ضعف رژیم»، تأکید کرده که «نیازی به مداخله نظامی و ورود سربازان آمریکایی به ایران نیست. آنچه که مردم ایران نیاز دارند، «اقدام رهبر جهان آزاد» است».

ولیعهد پیشین ایران با اشاره به اخبار مربوط به مذاکره احتمالی سران جمهوری اسلامی با ایالات متحده، هشدار داده که «مذاکره با این رژیم تبه‌کار، که همچنان آمریکا و رئیس جمهورش را تهدید می‌کند، به صلح منجر نخواهد شد. از سوی دیگر، اقدام فوری در حمایت از معترضان شجاع، جان هزاران تن را نجات داده و صلح پایدار را به منطقه خواهد آورد».

در نهایت و در پاسخ به نوشته شاهزاده رضا پهلوی، سناتور لیندزی گراهام با انتشار مطلبی دیگر در ایکس، استدلال‌های ولیعهد پیشین ایران در «اشتباه بودن گفت‌وگو با جمهوری اسلامی‌» را تأیید و بار دیگر خواستار اقدام عملی با هدف ساقط کردن حکومت ایران شد.

این سناتور ارشد، نوشته که مهم است که ایرانیان بدانند که وقتی «آمریکای تحت رهبری دونالد ترامپ ادعایی می‌کند، پای حرفش می‌ایستد و باید روی آن حساب کرد».

سناتور گراهام در نهایت، ضمن تکرار شعار «عظمت را به ایران باز می‌گردانیم»، تأکید کرده که هم‌اکنون در آستانه «بزرگترین تغییر هزار سال اخیر در خاورمیانه قرار داریم».

سناتور لیندزی گراهام چند روز پیش هم با کلاهی با متن «عظمت را به ایران باز می‌گردانیم» با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیدار و گفت‌وگو کرده بود.

طی روزهای گذشته، صحبت‌هایی از تلاش جمهوری اسلامی برای گفت‌وگو با دولت دونالد ترامپ منتشر شده است.

رئیس‌جمهور ایالات متحده هم با تأیید این‌که ایران درخواست مذاکره کرده، هشدار داده که ممکن است آمریکا، به این نتیجه برسد که بهتر است دست به اقدام بزند.

در همین حال سخنگوی کاخ سفید هم روز دوشنبه ۲۲ دی‌ماه گفت: آنچه ایران به‌طور علنی می‌گوید با پیامی که به‌طور خصوصی برای آمریکا می‌فرستد «کاملاً متفاوت» است.

کارولاین لیویت در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی «فاکس‌نیوز»، در ارتباط با حمایت ایالات متحده از معترضان در ایران گفت که رئیس‌جمهور ترامپ همیشه دست خود را در زمینهٔ استفاده از گزینه‌ها باز نگه‌ می‌دارد و گزینهٔ نظامی هم یکی از آن‌هاست.

سخنگوی کاخ سفید با تأکید بر این‌که «ترامپ ابایی از به‌کارگیری نیروی نظامی علیه ایران ندارد»، گفت که رئیس جمهور در عین حال، به بررسی گزینه‌های دیپلماتیک هم علاقه‌مند است.



