حمیدرضا محمدی: برای نجات جان زندانیان سیاسی به «اتحاد ملی» نیاز است
نرگس محمدی، دومین برنده ایرانی جایزه نوبل صلح، پس از روزها نگهداری در بیمارستانی در زنجان سرانجام با توقف اجرای حکم، به بیمارستانی در تهران منتقل شد. اما خانواده او خواستار «پایان دائمی آزار و اذیتهای قضایی» علیه این فعال حقوق بشر هستند. علی رحمانی، فرزند خانم محمدی و مدیر بنیاد نرگس، میگوید «زندگی مادرش در بخش مراقبتهای ویژه به مویی بند است» و درخواست او و خانواده این نیست که خانم محمدی «تنها برای چند روز از زندان خارج شود» و او باید بدون قید و شرط آزاد شود. درباره وضعیت نرگس محمدی، و راههای تلاش برای نجات جان زندانیان سیاسی بیشتر از حمیدرضا محمدی برادر نرگس محمدی در نروژ بشنوید.
