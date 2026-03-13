پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده، روز جمعه ۲۲ اسفند گفت آمریکا اجازه نخواهد داد ایران عبور و مرور کشتیها در تنگه هرمز را به چالش بکشد. او در عین حال تأکید کرد واشینگتن برای مقابله با مسئله برنامه هستهای ایران گزینههای مختلفی در اختیار دارد.
وزیر دفاع آمریکا در یک نشست خبری در واشینگتن گفت ایالات متحده «دامنهای از گزینهها» را برای برخورد با موضوع سلاح هستهای ایران دارد؛ از جمله اینکه تهران تصمیم بگیرد از چنین سلاحهایی صرفنظر کند.
او همچنین افزود واشینگتن اجازه نخواهد داد ایران کشتیرانی در تنگه هرمز را به چالش بکشد؛ آبراهی راهبردی که بخش بزرگی از صادرات نفت جهان از آن عبور میکند و در دو هفته اخیر که جنگ ایران جریان داشته، عملاً مسدود شده است.
مقامات حکومت ایران از جمله مجتبی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی در بیانیهٔ منسوب به او گفته باید از تنگه هرمز بهعنوان «اهرم» نظامی در جنگ استفاده شود.
آقای هگست در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت رهبر جدید جمهوری اسلامی هم گفت ایالات متحده معتقد است مجتبی خامنهای زخمی شده است.
او در این باره اعلام کرد: «ما میدانیم رهبر جدیدِ بهاصطلاح نهچندان معظم ایران زخمی شده و احتمالاً دچار نقص ظاهری شده است. او دیروز بیانیهای منتشر کرد؛ در واقع بیانیهای ضعیف بود، اما هیچ صدا و هیچ ویدئویی از او وجود نداشت. فقط یک بیانیهٔ مکتوب بود.»
وزیر دفاع آمریکا افزود: «ایران دوربینهای زیادی و دستگاههای ضبط صدا زیادی دارد. پس چرا فقط یک بیانیهٔ مکتوب؟ فکر میکنم خودتان میدانید چرا. پدرش مرده است؛ او ترسیده، زخمی است، در حال فرار است و مشروعیت ندارد.»
به گفته مقامهای ایرانی، مجتبی خامنهای زخمی شده اما جزئیات بیشتری درباره وضعیت او منتشر نشده است. او از زمان معرفی بهعنوان رهبر جمهوری اسلامی هنوز در انظار عمومی ظاهر نشده است.
وزیر دفاع ایالات متحده در بخش دیگری از سخنان خود مانند دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرد که جمعه سنگینترین روز بمباران در این کارزار نظامی خواهد بود.
او افزود که حجم آتش متقابل ایران نسبت به ابتدای درگیری بهشدت کاهش یافته است، زیرا موشکها، پرتابگرهای موشکی و پهپادهای ایران یا نابود شدهاند یا در آسمان سرنگون شدهاند.
آقای هگست گفت: «حجم موشکهای آنها ۹۰ درصد کاهش یافته است و پهپادهای انتحاری آنها نیز در روز گذشته ۹۵ درصد کاهش داشتهاند.»
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، نیز در جریان دو هفته گذشته بارها درباره کاهش ظرفیت نظامی ایران صحبت کرده است.
با این حال حملات موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل و دیگر کشورهای خاورمیانه همچنان ادامه دارد.
تحقیقات به رهبری ژنرال آمریکایی درباره حمله به مدرسه میناب
وزیر دفاع ایالات متحده در جریان نشست خبری روز جمعه گفت تحقیقاتی به رهبری یک ژنرال آمریکایی دربارهٔ حمله به مدرسه ابتدایی در جنوب ایران انجام میشود و «هر قدر لازم باشد طول خواهد کشید» تا واقعیتهای این حادثه مشخص شود.
پیت هگست خبر داد این تحقیقات توسط یک ژنرال خارج از فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) انجام میشود.
او افزود: «این تحقیقات هر مقدار زمان که لازم باشد ادامه خواهد داشت تا تمام مسائل مربوط به این حادثه بررسی شود.»
مقامهای ایرانی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل را متهم کردهاند که در نخستین روز جنگ حمله موشکی مرگباری به مدرسه «شجره طیبه» در شهر میناب انجام دادند. بر اساس گزارش رسانهها و نهادهای جمهوری اسلامی، در این حمله دستکم ۱۶۵ نفر از جمله کودکان کشته شدند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر روز پنجشنبه با ابراز نگرانی از یافتههای گزارششده از تحقیقات مرتبط با نقش احتمالی ارتش آمریکا در حمله به مدرسه میناب، خواستار اصلاحات و پاسخگویی در ارتش ایالات متحده برای به حداقل رساندن آسیب به غیرنظامیان در جنگ شد.