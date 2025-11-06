در روزی که قرار است دولت لبنان جلسهای دیگر درباره خلع سلاح حزبالله داشته باشد، این گروه در بیانیهای ضمن تأکید بر حق دفاع از خود با برگزاری هر گونه مذاکره میان لبنان و اسرائیل مخالفت کرد.
این بیانیه رسمی که تحت عنوان نامهای سرگشاده خطاب به مردم لبنان و رهبرانشان منتشر شده چند روز پس از آن در رسانهها بازتاب یافته که نخستوزیر اسرائیل هشدار داد اگر دولت لبنان «حزبالله را خلع سلاح نکند، اسرائیل طبق توافق آتشبس سال گذشته از حق دفاع از خود استفاده کرده و خود وارد عمل خواهد شد».
در مقابل گروه حزبالله در بیانیه خود در روز پنجشنبه، ۱۵ آبانماه، آورده است: «ما بر حق مشروعمان... برای دفاع از خود در بر ابر دشمنی تأکید میکنیم که جنگ را به کشورمان تحمیل کرده و دست از حملاتش برنمیدارد.»
این گروه که توسط آمریکا و اسرائیل گروهی تروریستی شناخته میشود و در مقابل از حمایت جمهوری اسلامی برخوردار است در ادامه با مذاکره با اسرائیل مخالفت کرده است.
بر اساس بیانیه این گروه، «مذاکره سیاسی» لبنان با اسرائیل به سود منافع ملی این کشور نیست.
دولت لبنان روز پنجشنبه، تا ساعاتی دیگر، قرار است در نشستی پیشرفت در تلاشهای خود برای خلع سلاح گروه حزبالله را بررسی کند.
بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه، ۱۱ آبانماه، در آغاز جلسه کابینه دولت خود، حزبالله را متهم کرد که در تلاش است تا تسلیحات خود را بازسازی کرده و تجدید قوا کند، و چنان چه لبنان اقدامی برای جلوگیری از تبدیل خاک خود به جبههای تازه نکند اسرائیل «در صورت لزوم اقدام خواهد کرد».
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، نیز در همین روز تأکید کرد که دولت لبنان باید به تعهد خود برای خلع سلاح حزبالله و خارج کردن این گروه از جنوب لبنان عمل کند.
بر اساس توافق آتشبس، لبنان موافقت کرده بود که تنها نیروهای امنیتی دولتی حق حمل سلاح داشته باشند، به این معنی که حزبالله باید کاملاً خلع سلاح شود.
با این حال تأکید تازه حزبالله بر «حق دفاع از خود» میتواند اجرای طرح خلع سلاح این گروه را بسیار دشوارتر کند.
در پی بیش از یک سال درگیری که به دلیل جنگ غزه آغاز شده بود سرانجام آتشبس میان گروه شبه نظامی حزبالله و اسرائیل از نوامبر ۲۰۲۴ با میانجیگری آمریکا برقرار شد، با این حال هنوز اسرائیل نیروهایی در پنج منطقه جنوب لبنان دارد و به حملات هوایی خود ادامه میدهد.
تنش میان اسرائیل و حزبالله در مهرماه سال ۱۴۰۲ با حملات گاه و بیگاه موشکی و پهپادی حزبالله به اسرائیل، به بهانه حمایت از فلسطینیها در نوار غزه آغاز شد.
این تنشها در ابتدای شهریور پارسال با یورش اسرائیل به جنوب لبنان به جنگ تمامعیار تبدیل شد که طی آن علاوه بر صدها لبنانی، بسیاری از فرماندهان و رهبران حزبالله و در راس آنها حسن نصرالله، دبیرکل این گروه، کشته شدند.