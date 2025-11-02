نخست‌وزیر اسرائیل هشدار داد که اگر دولت لبنان «حزب‌الله را خلع سلاح نکند، اسرائیل طبق توافق آتش‌بس سال گذشته از حق دفاع از خود استفاده کرده و خود وارد عمل خواهد شد».

بنیامین نتانیاهو روز یک‌شنبه، ۱۱ آبان‌ماه، در آغاز جلسه کابینه دولت حزب‌الله را متهم کرد که در تلاش است تا تسلیحات خود را بازسازی کرده و تجدید قوا کند، و چنان چه لبنان اقدامی برای جلوگیری از تبدیل خاک خود به جبهه‌ای تازه نکند اسرائیل «در صورت لزوم اقدام خواهد کرد».

یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، نیز در همین روز تأکید کرد که دولت لبنان باید به تعهد خود برای خلع سلاح حزب‌الله و خارج کردن این گروه از جنوب لبنان عمل کند.

به گفته آقای کاتز، تلاش‌های حداکثری برای اجرای این تعهد ادامه خواهد داشت و برای حفاظت از ساکنان شمال اسرائیل این تلاش‌‌ها تشدید خواهد شد.

این تهدید یک روز پس از آن مطرح شد که وزارت بهداشت لبنان گزارش داد چهار نفر در حمله هوایی اسرائیل کشته شده‌اند.

ارتش اسرائیل روز یک‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که چهار عضو حزب‌الله را کشته است.

رسانه‌های لبنانی این چهار نفر را جواد جابر، هادی حمید، عبدالله قاهیل و محمد قاهیل معرفی کرده‌اند.

ارتش اسرائیل شامگاه جمعه ۲ آبان نیز اعلام کرده بود که موفق به کشتن عباس حسن کرکی، فرمانده واحد لجستیک گروه حزب‌الله لبنان شده است، واحدی که «جبهه جنوب حزب‌الله» نیز نامیده می‌شود.

منابع ارتش لبنان به رویترز گفته‌اند که انبارهای تسلیحاتی حزب‌الله را منفجر کرده‌اند تا جایی که مواد منفجره‌شان تمام شده و انتظار دارند پاکسازی جنوب کشور را نیز تا پایان سال به پایان برسانند.

در پی بیش از یک سال درگیری که به دلیل جنگ غزه آغاز شده بود سرانجام آتش‌بس میان گروه شبه نظامی حزب‌الله و اسرائیل از نوامبر ۲۰۲۴ با میانجی‌گری آمریکا برقرار شد، با این حال هنوز اسرائیل نیروهایی در پنج منطقه جنوب لبنان دارد و به حملات هوایی خود ادامه می‌دهد.

تنش‌ میان اسرائیل و حزب‌الله در مهرماه سال ۱۴۰۲ با حملات گاه و بی‌گاه موشکی و پهپادی حزب‌الله به اسرائیل، به بهانه حمایت از فلسطینی‌ها در نوار غزه آغاز شد.

این تنش‌ها در ابتدای شهریور پارسال با یورش اسرائیل به جنوب لبنان به جنگ تمام‌عیار تبدیل شد که طی آن علاوه بر صدها لبنانی، بسیاری از فرماندهان و رهبران حزب‌الله و در راس آن‌ها حسن نصرالله، دبیرکل این گروه، کشته شدند.

بر اساس توافق آتش‌بس، لبنان موافقت کرده بود که تنها نیروهای امنیتی دولتی حق حمل سلاح داشته باشند، به این معنی که حزب‌الله باید کاملاً خلع سلاح شود.

حزب‌الله لبنان که تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران است، پس از جنگ سال گذشته به‌طور چشمگیری تضعیف شده و ایالات متحده در ماه‌های اخیر فشار خود را بر دولت لبنان برای خلع‌سلاح این گروه افزایش داده است.