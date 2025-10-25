ارتش اسرائیل شامگاه جمعه ۲ دی اعلام کرد که موفق به کشتن عباس حسن کرکی، فرمانده واحد لجستیک گروه حزبالله لبنان شده است؛ واحدی که «جبهه جنوب حزبالله» نیز نامیده میشود.
در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است که یک پهپاد اسرائیلی، خودروی عباس حسن کرکی را در شهرک تول واقع در استان نبطیه در جنوب لبنان هدف قرار داد که منجر به کشته شدن او شد.
بنا بر این بیانیه، کرکی «تلاشها برای بازسازی تواناییها و زیر ساختهای حزبالله در جنوب لبنان را که در جنگ سال گذشته منهدم شده بود را رهبری میکرد.»
این بیانیه افزود که کرکی همچنین «مسئول بازسازی ساختار تشکیلاتی حزبالله و مدیریت نقل و انتقال و انبار تسلیحات در جنوب لبنان بود.»
ارتش اسرائیل میگوید که کرکی با این اقدامها «تفاهمنامههای منعقد شده میان اسرائیل و لبنان را نقض کرده است.»
اشاره ارتش اسرائیل به تفاهمنامهها با دولت لبنان است که جنگ میان اسرائیل و حزبالله را هفتم آذر ۱۴۰۳ متوقف کرد.
گروه حزبالله که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت میشود، در فهرست گروههای تروریستی ایالات متحده آمریکا قرار دارد، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و حزب سیاسی آن را تروریستی نمیداند.
از سوی دیگر، وزارت بهداشت لبنان روز شنبه اعلام کرد که در پی حمله هوایی اسرائیل به یک خودرو در جنوب لبنان، یک نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شده است.
در بیانیه وزارت بهداشت آمده است که «حمله دشمن اسرائیلی به یک خودرو در منطقه حروف، از توابع نبطیه، منجر به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن فردی دیگر شده است.»
همچنین سلسلهای از حملات هوایی اسرائیل به جنوب و شرق لبنان در روز پنجشنبه دستکم چهار کشته بر جای گذاشت که در میان قربانیان یک زن سالخورده نیز دیده میشود.
ارتش اسرائیل اعلام کرده است که اهداف این حملات شامل انبار سلاح، اردوگاه آموزشی و زیرساختهای نظامی بوده است.
تنشها میان اسرائیل و حزبالله روز ۱۶ مهر سال ۱۴۰۲ با حملات گاه و بیگاه موشکی و پهپادی حزبالله به اسرائیل، به بهانه حمایت از فلسطینیها در نوار غزه آغاز شد. این تنشها در ابتدای شهریور پارسال با یورش اسرائیل به جنوب لبنان به جنگ تمام عیار تبدیل شد که طی آن علاوه بر صدها لبنانی، بسیاری از فرماندهان و رهبران حزبالله و در راس آنها حسن نصرالله، دبیرکل این گروه، کشته شدند.
با وجود آتشبس، اسرائیل به حملات گاه و بیگاه به لبنان ادامه میدهد که هدف از آن را جلوگیری از بازسازی توانمندیهای نظامی حزبالله اعلام میکند.
بر اساس مفاد توافق آتشبس، مقرر شده بود نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان عقبنشینی کنند و حزبالله نیز نیروهای خود را به شمال رودخانه لیتانی بازگرداند و تمامی زیرساختهای نظامی در جنوب را برچیند.
با این حال، تحت فشار ایالات متحده و در پی نگرانی از تشدید حملات اسرائیل، دولت لبنان روند خلع سلاح حزبالله را آغاز کرده اما این گروه و متحدانش بهشدت با آن مخالفت کردهاند.
با وجود مفاد آتشبس، اسرائیل همچنان نیروهای خود را در پنج نقطه مرزی که آنها را «استراتژیک» میداند، مستقر نگه داشته است.