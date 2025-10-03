منابعی در واشینگتن و بیروت اعلام کردند که دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، این هفته در تلاش برای خلع‌سلاح گروه مسلح سابقاً قدرتمند حزب‌الله، ۲۳۰ میلیون دلار برای اختصاص به نیروهای امنیتی لبنان تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، یک منبع لبنانی آشنا با این تصمیم گفت که این بودجه شامل ۱۹۰ میلیون دلار برای نیروهای مسلح لبنان و ۴۰ میلیون دلار برای نیروهای امنیت داخلی است.

دستیاران دموکرات کنگره آمریکا گفتند که این بودجه درست قبل از پایان سال مالی ایالات متحده در ۳۰ سپتامبر آزاد شده است.

یکی از دستیاران که خواست نامش فاش نشود، در تماس با خبرنگاران گفت: «برای کشور کوچکی مانند لبنان، این رقم واقعاً، واقعاً قابل توجه است».

این بودجه در زمانی اختصاص داده می‌شود که دولت جمهوریخواه ترامپ بسیاری از کمک‌های خارجی را کاهش داده و می‌گوید که اولویت آن برای هزینهٔ دلارهای مالیات‌دهندگان، «اول آمریکا» است.

به نظر می‌رسد اختصاص این بودجه نشان‌دهندهٔ اولویتی است که دونالد ترامپ برای حل مناقشه در غزه و فراتر از آن در نظر گرفته است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای ای‌میلی گفت که کمک‌های ایالات متحده از نیروهای لبنانی، «برای اعمال حاکمیت بیروت در سراسر کشور و اجرای کامل قطعنامهٔ ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل، تنها چارچوب قابل اجرا برای یک ترتیبات امنیتی پایدار برای لبنانی‌ها و اسرائیلی‌ها» حمایت می‌کند.

این قطعنامه که در اوت ۲۰۰۶ تصویب شد، به آن دور از درگیری‌های مرگبار بین حزب‌الله و اسرائیل پایان داد.

درگیری بین اسرائیل و لبنان که یک سال پیش آغاز شد، حزب‌الله را به شدت تضعیف و بخش‌هایی از لبنان را به ویرانه تبدیل کرده است.

جوزف عون، رئیس‌جمهور، و نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، در پنجم اوت از ارتشِ تحت حمایت ایالات متحده خواستند تا طرحی را تدوین کند تا اطمینان حاصل شود که تمام سلاح‌های سراسر کشور تا پایان سال در دست نیروهای امنیتی خواهد بود.

حزب‌الله از زمان جنگ ویرانگر با اسرائیل، درخواست‌ها برای خلع‌سلاح را رد کرده است. اما این گروه تحت حمایت ایران از سوی رقبای خود در لبنان و واشینگتن تحت فشار است تا سلاح‌هایش را تحویل دهد.

این منبع لبنانی گفت این بودجه به نیروهای امنیت داخلی اجازه می‌دهد که امنیت داخلی لبنان را به دست بگیرند تا ارتش لبنان بتواند بر سایر مأموریت‌های حیاتی تمرکز کند.