ایالات متحده پیشنهادی برای خلع‌سلاح حزب‌الله لبنان تا پایان سال، همراه با پایان دادن به عملیات نظامی اسرائیل در این کشور و خروج نیروهایش از پنج موضع در جنوب لبنان را به مقام‌های بیروت ارائه کرده است.

خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه ۱۶ مرداد در گزارشی اختصاصی نوشت که بر اساس دستور کار کابینهٔ لبنان که آن را مشاهده کرده است، این طرح توسط تام باراک، فرستادهٔ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به منطقه، ارائه شده و در جلسهٔ کابینهٔ لبنان در روز پنجشنبه مورد بحث قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، طرح یاد شده دقیق‌ترین مراحل خلع‌سلاح حزب‌الله لبنان را که از زمان جنگ ویرانگر پارسال با اسرائیل، درخواست‌های فزاینده برای خلع‌سلاح را رد کرده است، مشخص می‌کند.

وزیر اطلاع‌رسانی لبنان گفت که کابینه در جلسهٔ روز پنجشنبه خود تنها اهداف پیشنهاد آمریکا برای خلع‌سلاح حزب‌الله تا پایان سال و همچنین پایان عملیات نظامی اسرائیل در این کشور را تصویب کرده است، اما جزئیات کامل آن را مورد بحث قرار نداد.

سه منبع سیاسی به رویترز گفته‌اند که وزیران این گروهِ تحت حمایت ایران و متحدان شیعه آن‌ها در اعتراض به بحث در مورد این پیشنهاد، جلسهٔ روز پنجشنبه کابینه را ترک کردند.

اسرائیل در حملات پارسال به جنوب لبنان و بیروت ضربات سنگینی به حزب‌الله وارد کرد، گروهی که از آغاز جنگ غزه، در حمایت از حماس، که در فهرست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، وارد جنگ با اسرائیل شده بود.

هدف از پیشنهاد ایالات متحده، «تمدید و تثبیت» توافق آتش‌بس بین لبنان و اسرائیل است که نوامبر گذشته بدست آمد.

در این طرح آمده است: «فوریت این پیشنهاد با افزایش تعداد شکایات در مورد نقض آتش‌بس فعلی توسط اسرائیل، از جمله حملات هوایی و عملیات‌های فرامرزی که خطر فروپاشی وضع شکننده موجود را به همراه دارد، معنا پیدا می‌کند».

مرحلهٔ اول این طرح، دولت لبنان را ملزم می‌کند که ظرف ۱۵ روز حکمی صادر کند که در آن به خلع‌سلاح کامل حزب‌الله تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ متعهد خواهد شد. در این مرحله، اسرائیل همچنین عملیات نظامی زمینی، هوایی و دریایی را متوقف خواهد کرد.

مرحلهٔ دوم، لبنان را ملزم می‌کند که ظرف ۶۰ روز اجرای طرح خلع‌سلاح را آغاز کند و دولت «یک طرح استقرار دقیق (ارتش لبنان) را برای پشتیبانی از در اختیار گرفتن تمام سلاح‌ها توسط دولت» تصویب کند. این طرح اهداف خلع‌سلاح را مشخص خواهد کرد.

در مرحلهٔ دوم، اسرائیل شروع به عقب‌نشینی از مواضع خود در جنوب لبنان خواهد کرد و زندانیان لبنانی که در اسارت اسرائیل هستند با هماهنگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ آزاد خواهند شد.

در طول مرحلهٔ ۳، ظرف ۹۰ روز، اسرائیل از دو نقطهٔ پایانی از پنج نقطه‌ای که در اختیار دارد، عقب‌نشینی خواهد کرد و بودجهٔ لازم برای شروع آواربرداری در لبنان و بازسازی زیرساخت‌ها تأمین خواهد شد.

در مرحلهٔ ۴، ظرف ۱۲۰ روز، سلاح‌های سنگین باقی‌مانده نزد حزب‌الله، از جمله موشک‌ها و پهپادها، باید برچیده شوند.

در مرحلهٔ ۴، ایالات متحده، عربستان سعودی، فرانسه، قطر و دیگر کشورهای دوست، یک کنفرانس اقتصادی برای حمایت از اقتصاد و بازسازی لبنان و «اجرای چشم‌انداز رئیس‌جمهور ترامپ برای احیای لبنان به عنوان یک کشور مرفه و قابل دوام» برگزار خواهند کرد.