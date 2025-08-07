وزارت خارجه لبنان روز پنجشنبه ۱۶ مرداد اظهارات وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران پیرامون خلعسلاح حزبالله را محکوم کرد و آن را «تعرض به حاکمیت لبنان، وحدت، ثبات و دخالت در امور داخلی» خواند.
عباس عراقچی شامگاه چهارشنبه ۱۵ مرداد به تلویزیون ایران گفته بود موضعی که رهبر حزبالله لبنان در مورد خلعسلاح اتخاذ کرد، «نشان داد که حزبالله ایستادگی میکند و محکم با این موضوع برخورد کرده است».
عراقچی همچنین با بیان اینکه «اولین بار نیست که تلاش میشود حزبالله لبنان خلعسلاح شود»، تأکید کرده بود «دشمنان دیدهاند که در صحنه عمل سلاح مقاومت چه کارهایی میتواند انجام دهد».
او در عین حال افزود «ما از هر تصمیمی که حزبالله بگیرد، حمایت میکنیم».
وزارت خارجه لبنان در بیانیهاش میگوید «استفاده از روابط بین کشورها برای حمایت خارج از چارچوب حکومت از گروههای داخلی، قابل پذیرش نیست و به کشور آسیب میزند».
این در حالی است که ایرج مسجدی، معاون هماهنگکننده نیروی قدس سپاه پاسداران، روز پنجشنبه خلعسلاح حزبالله لبنان را «طرحی شکستخورده از سوی آمریکا و اسرائیل» خواند و گفت: «این آرزو را به گور خواهند برد و این طرح نه در شورای دفاع لبنان و نه در هیچ عرصهای به نتیجه نخواهد رسید».
ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح، نیز با اشاره به طرح خلعسلاح حزبالله لبنان گفت اسرائیل در تلاش است تا معادلات منطقهای را به نفع خود تغییر دهد، «اما حزبالله لبنان، حماس، انصارالله، حشد الشعبی عراق و نیروهای مقاومت در یمن و سایر کشورها قدرتمندتر از گذشته عمل میکنند».
رهبر حزبالله لبنان روز سهشنبه ۱۴ مرداد گفت که حزبالله هرگونه جدول زمانی برای تحویل سلاحهای خود را رد میکند. او همچنین هشدار داد که اگر اسرائیل عملیات نظامی خود را علیه این گروه تشدید کند، حزبالله شلیک موشک به سوی این کشور را از سر خواهد گرفت.
این رویدادها در حالی است که بحث در مورد خلعسلاح حزبالله در کابینهٔ لبنان جریان دارد و قرار است روز پنجشنبه بار دیگر برای بررسی این موضوع تشکیل جلسه دهد.
در جلسه قبلی که روز سهشنبه برگزار شد، دو وزیر وابسته به حزبالله و جنبش امل، در اعتراض، جلسه را ترک کردند.
به گزارش روزنامه «الاخبار» نزدیک به حزبالله، این گروه و متحدانش در جنبش امل ممکن است چهار وزیر خود را از دولت خارج کنند یا با استفاده از بلوک شیعه (متشکل از ۲۷ نماینده از ۱۲۸ نماینده پارلمان) رأی عدم اعتماد به دولت بدهند.
بیروت تحت فشار ایالات متحده است تا گروه حزبالله را که اخیراً ۱۴ ماه با اسرائیل جنگیده و به شدت تضعیف شده و بسیاری از رهبران سیاسی و نظامی آن کشته شدهاند، خلعسلاح کند.
در همین راستا، تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا، در هفتههای اخیر چندین بار به بیروت سفر کرده و پیشنهادی حاوی جدول زمانی برای خلعسلاح حزبالله را به مقامات لبنانی ارائه کرده است.
در میان این فشارها و بیم از گسترش حملات اسرائیل در خاک لبنان، نواف سلام، نخستوزیر لبنان، روز سهشنبه اعلام کرد که دولت، ارتش را موظف کرده که تا پایان سال ۲۰۲۵ طرحی برای محدود کردن سلاح به نیروهای دولتی تهیه کند.
این تصمیم از زمان پایان جنگ داخلی لبنان، بیش از سه دهه پیش، بیسابقه است. در آن زمان همه گروههای مسلح بهجز حزبالله با تحویل سلاح خود موافقت کردند.
اسرائیل که علیرغم آتشبس، به طور منظم در خاک لبنان حملات هوایی انجام میدهد و میگوید هدف آنها نیروها و زیرساختهای حزبالله است، هشدار داده که اگر دولت لبنان حزبالله را خلعسلاح نکند، ممکن است عملیات نظامی مخرب جدیدی آغاز کند.