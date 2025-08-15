دبیرکل حزب‌الله با تأکید دوباره بر مخالفت گروهش با طرح دولت لبنان برای خلع‌سلاح، تهدید کرد که «اگر لازم باشد، حزب‌الله برای مقابله با این پروژۀ اسرائیلی - آمریکایی یک جنگ کربلایی راه خواهد انداخت».

نعیم قاسم در سخنرانی تلویزیونی روز جمعه ۲۴ مرداد همچنین گفت اگر اوضاع داخلی در نتیجهٔ اصرار دولت به خلع‌سلاح بحرانی شود، دولت مسئول عواقب آن خواهد بود.

نعیم قاسم این را هم خطاب به دولت گفت که اگر در کنار طرف مقابل (اسرائیل) بایستد، دیگر «زندگی در لبنان وجود نخواهد داشت». او گفت یا لبنان برقرار خواهد بود و ما متحد خواهیم ماند یا شما مسئول عواقب آن خواهید بود و «خداحافظ دنیا».

اظهارات نعیم قاسم یک روز پس از سفر علی لاریجانی به بیروت در همین زمینه و دیدار با رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر لبنان پخش شد. هر دو مقام دولت لبنان به فرستادۀ جمهوری اسلامی گفتند هرگونه دخالت در امور داخلی خود را از هر طرفی که باشد، رد می‌کنند.

حزب‌الله که بزرگ‌ترین بازوی نیابتی جمهوری اسلامی ایران در منطقه محسوب می‌شود، در برابر مصوبهٔ هفتهٔ گذشتهٔ دولت لبنان درخصوص انحصار سلاح در دست دولت مقاومت نشان داده است.

مصوبهٔ دولت لبنان خواهان خلع‌سلاح همهٔ شبه‌نظامیان در این کشور، از جمله حزب‌الله، شده است. آمریکا حامی این طرح است و برای تصویب آن تلاش کرده بود.

نعیم قاسم جمعه در سخنانی که از المنار، شبکهٔ تلویزیونی حزب‌الله، پخش شد، گفت دولت لبنان یک گام خطرناک برداشته و لذا مسئول عواقب آن و فروپاشی احتمالی وضعیت امنیت داخلی خواهد بود.

او گفت تا زمانی‌ که حملات اسرائیل و «اشغالگری» اسرائیل بر پنج تپه در جنوب لبنان ادامه داشته باشد، حزب‌الله سلاح خود را زمین نخواهد گذاشت.

نعیم قاسم همچنین گفت حزب‌الله و جنبش شیعهٔ امل، دیگر گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران، تصمیم گرفته‌اند هرگونه اعتراض خیابانی علیه طرح خلع‌سلاح را به تعویق بیندازند، زیرا هنوز امکان گفت‌وگو با دولت وجود دارد. او در عین حال تهدید کرد «اعتراضات آتی» ممکن است دامن سفارت آمریکا در بیروت را نیز بگیرد.

به‌ گفتهٔ او، مشروعیت حزب‌الله متکی بر «ایثار» نیروهایش و مبتنی بر «توافق طائف» و قانون اساسی است، نه از دولت لبنان.

حزب‌الله مدعی است که سلاح این گروه در مقابله با تهدیدات و حملات اسرائیل و برای دفاع از منافع ملی لبنان به کار رفته و می‌رود. اما مخالفان سیاسی حزب‌الله در لبنان این گروه را متهم می‌کنند که با توسل به سلاح، مطالبات سیاسی خود را که تحت‌تأثیر جمهوری اسلامی ایران است، به کشور لبنان تحمیل کرده است.

اظهارات نعیم قاسم یک روز پس از «دیدار» با علی لاریجانی در سفر دبیر تازه‌منصوب‌شدهٔ شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به بیروت بیان شده است.

رسانه‌های جمهوری اسلامی عکس یا ویدئویی از این دیدار منتشر نکرده و تنها به انجام آن در لبنان اشاره کردند.

نعیم قاسم پس از کشته‌ شدن حسن نصرالله و دو جانشین بعدی او در حملات اسرائیل زندگی مخفی دارد.

جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، و نواف سلام، نخست‌وزیر، که چهارشنبه ۲۰ مرداد دیدارهای جداگانه با علی لاریجانی در بیروت داشتند، در پایان این مذاکرات گفتند به صراحت به این مقام جمهوری اسلامی گفته‌اند که لبنان مداخلهٔ دیگران در امور خود را تحمل نخواهد کرد.

یوسف رجی، وزیر خارجهٔ لبنان، نیز که با علی لاریجانی دیدار نکرد، گفت اگر حتی وقت کافی داشت، حاضر به انجام چنین ملاقاتی نبود.

علی لاریجانی در نشست خبری چهارشنبه در بیروت گفت مقاومت «سرمایهٔ ملی لبنان و تمامی کشورهای اسلامی» است و از مردم لبنان خواست «جای دوست و دشمن را عوضی نگیرند».