جوزف عون، رئیسجمهور لبنان، در دیدار با علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در بیروت به او گفت «هرگونه دخالت در امور داخلی خود را از سوی هر طرفی که باشد، رد میکنیم».
براساس اطلاعیهای که دفتر ریاستجمهوری لبنان روز چهارشنبه ۲۲ مرداد پس از دیدار آقای لاریجانی با آقای عون منتشر کرد، رئیسجمهور لبنان به فرستادۀ جمهوری اسلامی گفت کشورش مایل به همکاری با ایران در چارچوب دوستی مبتنی بر احترام متقابل است، اما اظهارات اخیر برخی مقامهای تهران دربارۀ لبنان سازنده نبوده است.
جوزف عون تأکید کرد «هرگونه دخالت در امور داخلی خود را از سوی هر طرفی که باشد، رد میکنیم و میخواهیم لبنان امن و باثبات بماند، به نفع همۀ لبنانیها بدون تبعیض».
در یکی دو هفتۀ اخیر که موضوع خلعسلاح حزبالله لبنان در هیئت دولت این کشور بالا گرفته و دنبال میشود، برخی مقامات جمهوری اسلامی بهشدت به این طرح تاختهاند و آن را طرح اسرائیل و آمریکا خواندهاند.
تندترین اظهارات مربوط به علیاکبر ولایتی، مشاور ارشد علی خامنهای، بود که گفت طرح خلعسلاح حزبالله لبنان «این بار هم به جایی نخواهد رسید و مقاومت در برابر این توطئهها ایستادگی خواهد کرد».
ولایتی همچنین دولت لبنان را خطاب قرار داد با این پرسش که «آیا هیچ دغدغهای دربارۀ حراست از کشور و ملت خود ندارد که چنین طرحهایی را مطرح میکند»؛ اظهاراتی که واکنش تند وزارت خارجه لبنان را در پی داشت و در بیانیهای از تهران خواست «به جای دخالت در امور بیروت، بر مسائل داخلی خود تمرکز کند».
رئیسجمهور لبنان در دیدار روز چهارشنبه با علی لاریجانی همچنین لبنان را کشوری توصیف کرد که «مطلقاً در امور داخلی هیچ کشور دیگری ازجمله ایران دخالت نمیکند» و به همین دلیل «نمیپذیرد که کسی در امور داخلیاش دخالت کند».
براساس بیانیۀ دفتر ریاستجمهوری لبنان، آقای لاریجانی در گفتوگو با جوزف عون گفت «آنچه هنگام ورودم به بیروت بیان کردم، بازتابدهندۀ دیدگاه رسمی جمهوری اسلامی ایران است و ایران در امور داخلی لبنان دخالت نمیکند».
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هنگام ورود به بیروت به خبرنگاران گفته بود «یک پیوستگی بین فرهنگ ایرانی و لبنانی وجود دارد که موجب ایجاد دلبستگی بین دو ملت شده و اگر روزی ملت لبنان در رنج باشد، این درد را ما در ایران هم حس میکنیم».
او افزود «ما در همۀ شرایط در کنار مردم عزیز لبنان خواهیم بود».
جوزف عون به علی لاریجانی این را هم گفت که «هرگونه چالش از سوی دشمن اسرائیلی یا غیر آن، چالشی برای همه لبنانیهاست، نه فقط برای یک گروه، و مهمترین سلاح برای مقابله با آن وحدت لبنانیها است».
اشارۀ رئیسجمهور لبنان به حمایت جمهوری اسلامی از گروه شبهنظامی و سیاسی حزبالله است که مدعی است سلاح را تنها برای مقابله با تهدیدات و حملات اسرائیل حمل میکند و حاضر به زمین گذاشتن سلاح نیست.
این در حالی است که دیگر گروههای سیاسی لبنانی حزبالله را متهم میکنند به اینکه با استفاده از سلاح خواستههای سیاسی خود را که تحتتأثیر جمهوری اسلامی است، بر کشور تحمیل میکند.
علی لاریجانی، دبیر تازهمنصوبشده شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران که قرار بود عصر سهشنبه ۲۱ مرداد برای دیدار از لبنان وارد بیروت شود، با تأخیری که هنوز در مورد آن توضیحی ارائه نشده، بامداد چهارشنبه ۲۲ مرداد با پروازی از بغداد به بیروت رسید.
او گفت سفر او به لبنان را نبیه بری، رئیس پارلمان و رهبر گروه امل که همپیمان حزبالله محسوب میشود، هماهنگ کرده است.
حضور لاریجانی در لبنان در شرایطی است که دولت نواف سلام، نخستوزیر لبنان، هفته گذشته طرح آمریکایی برای خلعسلاح همۀ شبهنظامیان ازجمله حزبالله و وجود «یک ارتش برای یک ملت» را با ایجاد اصلاحاتی در آن، در میانۀ ناخشنودی حزبالله، تصویب کرد.
آخرین بار که علی لاریجانی در مقام دبیری شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به لبنان سفر کرده بود، ۱۹ سال پیش بود که زمان بسیار کوتاهی پس از آن، حملۀ گروه حزبالله در شمال اسرائیل و کشتن هشت سرباز و ربودن دو سرباز دیگر اسرائیل، کلید جنگ ۳۴ روزۀ این گروه با اسرائیل را زده بود.