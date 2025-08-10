وزارت خارجه لبنان اظهارات علیاکبر ولایتی، مشاور بینالملل رهبر جمهوری اسلامی، در مخالفت با خلعسلاح حزبالله را «دخالت فاحش و غیرقابلقبول در امور داخلی لبنان» خواند و آن را محکوم کرد.
یوسف رَجّی، وزیر خارجه لبنان، شامگاه شنبه ۱۸ مرداد در پیام خود در شبکه ایکس از تهران خواست «به جای دخالت در امور بیروت، بر مسائل داخلی خود تمرکز کند».
علیاکبر ولایتی در گفتوگو با تسنیم، که خبرگزاری نزدیک به سپاه است، گفت طرح خلعسلاح حزبالله لبنان «این بار هم به جایی نخواهد رسید و مقاومت در برابر این توطئهها ایستادگی خواهد کرد». او همچنین با اشاره به حمایت جمهوری اسلامی از حزبالله تأکید کرد که این پشتیبانیها ادامه خواهد یافت.
ولایتی همچنین دولت لبنان را خطاب قرار داد با این پرسش که «آیا هیچ دغدغهای دربارۀ حراست از کشور و ملت خود ندارد که چنین طرحهایی را مطرح میکند؟»
وزارت خارجه لبنان در بیانیه خود یادآور شد که «برخی مقامهای ارشد ایرانی بارها با اظهارنظرهای بیمورد دربارهٔ تصمیمات داخلی لبنان پا را از حدود خود فراتر گذاشتهاند» و از تهران خواست «به جای دخالت در امور بیروت، بر مسائل داخلی خود تمرکز کند».
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز چهارشنبه ۱۵ مرداد اظهارات مشابهی داشت که یک روز بعد با واکنش منفی وزارت خارجه لبنان مواجه شد که آن را «تعرض به حاکمیت لبنان، وحدت، ثبات و دخالت در امور داخلی» خواند.
دولت لبنان هفته گذشته به ارتش دستور داد تا پایان سال طرحی برای انحصاریکردن سلاح به نیروهای دولتی تهیه کند؛ اقدامی که به معنای خلعسلاح حزبالله خواهد بود.
بیروت تحت فشار ایالات متحده است تا گروه حزبالله را که اخیراً ۱۴ ماه با اسرائیل جنگیده و به شدت تضعیف شده و بسیاری از رهبران سیاسی و نظامی آن کشته شدهاند، خلعسلاح کند.
دولت لبنان، خلعسلاح را بخشی از اجرای آتشبسی دانسته که نوامبر گذشته برای پایان دادن به جنگ میان اسرائیل و حزبالله برقرار شد.
حزبالله تصمیم کابینه را «گناهی بزرگ» خوانده و افزوده است که با این تصمیم «چنان رفتار خواهد کرد که گویی وجود ندارد».
هفتۀ گذشته، ایرج مسجدی، معاون هماهنگکنندۀ نیروی قدس سپاه پاسداران، هم خلعسلاح حزبالله لبنان را «طرحی شکستخورده از سوی آمریکا و اسرائیل» خوانده و گفته بود: «این آرزو را به گور خواهند برد و این طرح نه در شورای دفاع لبنان و نه در هیچ عرصهای به نتیجه نخواهد رسید».
ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح، نیز با اشاره به طرح خلعسلاح حزبالله لبنان گفته بود اسرائیل در تلاش است تا معادلات منطقهای را به نفع خود تغییر دهد، «اما حزبالله لبنان، حماس، انصارالله، حشد الشعبی عراق و نیروهای مقاومت در یمن و سایر کشورها قدرتمندتر از گذشته عمل میکنند».
پیگیری طرح خلعسلاح حزبالله در حالی است که رهبر این گروه شبهنظامی و سیاسی لبنان در آخرین سخنرانی خود که غیرحضوری و بهصورت تلویزیونی ایراد میکند، روز سهشنبه ۱۴ مرداد گفت که حزبالله هرگونه جدول زمانی برای تحویل سلاحهای خود را رد میکند.
او همچنین هشدار داد که اگر اسرائیل عملیات نظامی خود را علیه این گروه تشدید کند، حزبالله شلیک موشک به سوی این کشور را از سر خواهد گرفت.
خبرگزاری رویترز میگوید طرح خلعسلاح حزبالله لبنان که توسط تام باراک، فرستادهٔ دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا به منطقه، ارائه شده، دقیقترین مراحل خلعسلاح حزبالله لبنان را که از زمان جنگ ویرانگر پارسال با اسرائیل، درخواستهای فزاینده برای خلعسلاح را رد کرده است، مشخص میکند.
وزیر اطلاعرسانی لبنان پنجشنبه گذشته گفت که کابینه این کشور در جلسهٔ خود تنها اهداف پیشنهاد آمریکا برای خلعسلاح حزبالله تا پایان سال و همچنین پایان عملیات نظامی اسرائیل در این کشور را تصویب کرده است، اما جزئیات کامل آن را مورد بحث قرار نداد.
انفجار در انبار تسلیحاتی حزبالله شش سرباز لبنانی را کشت
ارتش لبنان اعلام کرد روز شنبه ۱۸ مرداد شش سرباز این کشور در پی انفجار یک انبار مهمات در منطقه وادی زِبقین در جنوب لبنان، نزدیک مرز اسرائیل، کشته شدند.
یک منبع نظامی به خبرگزاری فرانسه گفت این حادثه هنگام انتقال مهمات و مواد منفجره باقیمانده از جنگ اخیر از یک تأسیسات نظامی حزبالله رخ داد.
طبق توافق آتشبس نوامبر گذشته، ارتش لبنان موظف به استقرار در جنوب و برچیدن زیرساختهای حزبالله در این منطقه شده است. این انفجار تنها چند روز پس از تصمیم کابینه برای خلعسلاح این گروه روی داد.
انفجار تازه در حالی رخ داد که ارتش لبنان و یونیفیل (نیروی موقت حافظ صلح سازمان ملل در لبنان) هفته گذشته از کشف شبکهای گسترده از تونلهای مستحکم و انبارهای مهمات در همین منطقه خبر داده بودند.