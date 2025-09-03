در پی انتشار خبر لغو کنسرت همایون شجریان در میدان آزادی، شهردار تهران می‌گوید شورای تأمین اعلام کرده که «تمام دستگاه‌های ذیربط» با برگزاری این کنسرت مخالفت کردند.

کنسرت همایون شجریان قرار بود روز جمعه ۱۴ شهریور برگزار شود، ولی این خواننده از لغو کنسرت خود در میدان آزادی به‌دلیل عدم «توان مدیریت» مراسم توسط نهادهای مسئول خبر داد.



او روز چهارشنبه ۱۲ شهریور در اطلاعیه‌ای نوشت: «عزیزان آن چیزی که حدس می‌زدم آخر سر همان شد. تا الان و در دو روز گذشته وسایل ما اجازه ورود نگرفته و به نظر می‌آید که توان مدیریت برای حضور جمعیت میلیونی این اجرا وجود ندارد».

علیرضا زاکانی، شهردار تهران، بدون اشاره به نام دستگاه‌های ذیربط گفت که آنها به دلیل «اضطرار زمانی و عدم آمادگی برای اجرای مناسب مراسم» با برگزاری کنسرت آقای شجریان در میدان آزادی مخالفت کردند.

او ساعتی قبل و پس از شرکت در جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت که «محل برگزاری کنسرت رایگان همایون شجریان به ورزشگاه آزادی تغییر یافته است».

رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت مسعود پزشکیان اعلام کرد که هیئت دولت در جلسه روز چهارشنبه خود «با اجماع کامل» از برگزاری کنسرت همایون شجریان حمایت کرد.



علی احمدنیا گفته که «اولویت برگزاری این رویداد میدان آزادی است و در صورت عدم امکان تأمین شرایط لازم توسط نهادهای مسئول، ورزشگاه یکصد هزار نفری آزادی به‌عنوان محل جایگزین تعیین شد».

با این حال، برگزاری این کنسرت در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

فاطمه مهاجرانی،‌ سخنگوی دولت، نیز در پی انتشار خبر لغو این کنسرت گفت که برگزاری چنین رویدادی امکان‌پذیر است «اگر همه نهادها دست به دست هم بدهند.»



اجرای این کنسرت در روزهای اخیر با پشتیبانی و مخالفت‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده بود. در حالی که مخالفان جمهوری اسلامی برگزاری این کنسرت را همراهی با حکومت تفسیر کرده و به شدت از همایون شجریان انتقاد کرده بودند، موافقان که عمدتاً در داخل کشور بودند آن را اقدامی برای «شادی» مردم دانستند.

همچنین در حالی‌که شماری از روزنامه‌های اصولگرا به شکلی کم‌سابقه از این رویداد هنری به‌عنوان فرصتی برای تقویت «امید و انسجام ملی» حمایت کرده‌اند، برخی جریان‌های داخلی با اشاره به مسائل اقتصادی و سیاسی در برابر آن موضع گرفتند.

همایون شجریان که اولین بار روز دهم شهریور از برگزاری این کنسرت «رایگان» خبر داد، تأکید کرد دستمزدی دریافت نمی‌کند و هزینه‌ها توسط حامی مالی پرداخت می‌شود. او همچنین از لزوم گفت‌وگو درباره حضور خوانندگان زن در صحنه یاد کرد؛ موضوعی که در کنار حمایت‌ها و انتقادها، بر پیچیدگی واکنش‌ها به این رویداد افزود.

این خواننده همچنین گفت که از «هشت سال پیش» به دنبال برگزاری کنسرت خیابانی بوده و افزود که معاونت هنری وزارت ارشاد سرانجام با برگزاری آن موافقت کرد.