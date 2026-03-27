رئیس ستاد ارتش اسرائیل: ارتش در آستانه فروپاشی است

اِیال زَمیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، به کابینه این کشور هشدار داد که ارتش اسرائیل بعد از ۹۰۰ روز جنگ در هفت جبهه «در آستانه فروپاشی» قرار دارد.
به گزارش شبکه کان و شبکههای ۱۲ و ۱۳ تلویزیون اسرائیل، او به بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر، و اعضای کابینهٔ او «هشدار» داده است که «اگر راهحلی برای بحران نیروی انسانی یافت نشود، ارتش فرو خواهد پاشید».
این هشدار واکنش به ادامهٔ تلاش دولت راستگرای بنیامین نتانیاهو برای معاف کردن عملی دهها هزار مرد مذهبی افراطی از خدمت در ارتش است.
به گزارش شبکه کان، ایال زمیر در نشست کابینه در روز چهارشنبه، پنجم فروردین، اتمام حجت کرد که «من همه پرچمهای قرمز (خطر) را بلند کرده و به شما نشان دادهام».
او افزود که ارتش قانون خدمت یهودیان ارتدکس را تصویب نکرده، خدمت اجباری را به سه سال کامل برنگردانده و مصوبههای لازم را در مورد نیروهای ذخیره تأیید نکرده است.
اسرائیل زمان کوتاهی پیش از جنگ غزه مقرر کرد که خدمت اجباری در ارتش برای مردان را از ۳۶ ماه به ۳۰ ماه کاهش دهد. قرار است این مصوبه از دیماه ۱۴۰۵ اجرایی شود.
به گزارش کان، فرماندهان ارتش هشدار دادهاند که ابعاد مأموریتهای محوله به ارتش در ۳۰ ماه جنگ اخیر، از بعد از حمله گروه افراطی حماس به خاک اسرائیل، روند رو به افزایش داشته و این در حالی است که شمار نیروهای ارتش برای انجام این حجم از وظایف کافی نیست.
این گزارش افزود که فرماندهان ارتش تأکید دارند که شمار سربازان و نیروی انسانی باید به سرعت افزوده شود.
شماری از رهبران احزاب مذهبی همپیمان با دولت نتانیاهو با خدمت سربازی یهودیان افراطی مخالف هستند.
این گروه از رهبران مذهبی افراطی و سیاستمداران وابسته به آنها، برای ادامهٔ حضور حزب خود در ائتلاف دولت، بنیامین نتانیاهو و حزب حاکم لیکود را تهدید کردهاند که اگر قانون معافیت سربازی برای مردان مذهبی را تمدید نکند، از اتحاد با دولت کنار خواهند رفت.
نتانیاهو و بتسالئل اسموتریچ، وزیر دارایی که رهبر یک حزب راست افراطی است، ماه گذشته گفتند قانون معافیت از خدمت سربازی را اجرا نخواهند کرد اما رسانههای اسرائیل میگویند دستورات در مورد احضار مشمولان مردِ جامعهٔ حریدی عملاً اجرا نمیشود.
اگر تمامی مردان جوان جامعه افراطی مذهبی به خدمت نظام بروند، بلافاصله دهها هزار تن بر شمار سربازان ارتش اسرائیل افزوده میشود.
در دو سال و نیم اخیر تنها چند صد نفر از مذهبیون افراطی به ارتش پیوسته و در یگانهای ویژه تحت آموزش نظامی قرار گرفتهاند.
ارتش اسرائیل میگوید از نیمه مهرماه ۱۴۰۲ که گروه افراطی حماس به خاک اسرائیل حمله کرد، درگیر جنگ «در هفت جبهه» بوده است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته شده است.
از سوی دیگر، بوعاز بیسموت، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کنست، ششم فروردین با انتقاد از فرمانده ارتش گفت اظهارات زمیر در مورد «فروپاشی ارتش» در «بحبوحه یک جنگ تاریخی، بیسابقه است و به کارزار جنگی آسیب مستقیم میزند».
آقای بیسموت که مسئول پیشبرد پیشنویس قانون معافیت برای ارتدکسهای افراطی است، افزود اظهارات «خطرناک» رئیس ستاد «تابآوری ملی را تضعیف میکند و مانند دادن مهمات به دشمن است که کلمه به کلمه ما را دنبال میکند».
در مقابل یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون اسرائیل، ضمن ابراز حمایت از مقام عالیرتبه ارتش هشدار او را در شبکههای اجتماعی تکرار کرده و در این باره مستقیما مردم این کشور را خطاب قرار داده است.
لاپید در پیامی در شبکه ایکس تأکید کرده است که در ۱۳ سالی که عضوی از کابینه امنیتی کشورش بوده، هشداری «به این جدیت و وخامت» از یک مقام ارتش نشنیده است.
او در ادامه نوشته است که با این اتمام حجت دیگر دولت اسرائیل و شخص بنیامین نتانیاهو نمیتوانند بگویند که «خبر نداشتم» و «من مسئول نیستم».
بار اضافه بر دوش ارتش با خشونت شهرکنشینها در کرانه باختری
به گزارش روزنامهٔ هاآرتص، در نشست کابینه با حضور نخستوزیر و رؤسای تشکیلات امنیتی و دفاعی، ایال زمیر در مورد افزایش اقدامات خشونتبار از سوی شهرکنشینها در کرانه باختری نیز هشدار داده و مقابله با این خشونتها را نیز باری اضافی بر دوش ارتش توصیف کرده است.
ژنرال آوی بلوط، فرمانده شاخه مرکزی ارتش اسرائیل که مسئول امور نظامی در کرانه باختری است، توصیه کرده که غیر از یک گردان ارتش که برای مقابله با خشونتهای شهرکنشینها در قبال فلسطینیان محلی اعزام شده، استقرار یک گردان دیگر نیز لازم است.
ایال زمیر هفتهٔ گذشته خواهان اقدام علیه خشونت شهرکنشینها شده بود و از «تمام مقامات کشور» خواسته بود «علیه این پدیده قبل از آنکه خیلی دیر شود، اقدام کنند».
بهرغم این هشدار، کابینه اسرائیل روز پنجم فروردین ایجاد مزارع و تسهیلات بیشتر برای شهرکنشینهای یهودی در کرانه باختری را تصویب کرد.
زمیر در واکنش هشدار داده بود که ارتش نیروی کافی برای تأمین امنیت در کرانه باختری ندارد و نیروهای ذخیره بیشتری مورد نیاز است. بهنوشتهٔ یدیعوت آحرونوت، ایال زمیر گفته است که ارتش سریعاً به ۱۵ هزار سرباز دیگر نیاز دارد.
بهگفتهٔ سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری، در یک ماه اخیر که جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران در جریان بوده، خشونت شهرکنشینهای افراطی علیه فلسطینیان کرانه باختری بهشدت افزایش یافته است.
مصوبه برای احضار ۴۰۰ هزار نیروی ذخیره
وزارت دفاع اسرائیل این هفته تصویب کرد که شمار نیروهای ذخیره که به خدمت زیر پرچم فراخوانده میشوند، تا سقف نهایی ۴۰۰ هزار تن افزایش یابد هرچند که هنوز معلوم نیست همه این شمار از سربازان ذخیره به سرعت احضار شوند.
درصد بزرگی از نیروهای ذخیره مردان غیرمذهبی یا یهودیان سنتی هستند و شمار نیروهای ذخیره در میان یهودیان افراطی بسیار اندک است.
به گزارش رسانههای اسرائیل، یکی از دلایل مصوبهٔ جدید وزارت دفاع، لزوم استقرار شمار بیشتری از سربازان ذخیره در کرانه باختری بهخاطر نگرانی از «احتمال وقوع ناآرامی» در زمینه جنگ اسرائیل و ایالات متحده در ایران است.
ارتش اسرائیل روز ۹ اسفند، ساعتی پس از آغاز عملیات نظامی خود و آمریکا در ایران که با کشتن علی خامنهای و شمار دیگری از مقامات ارشد سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی آغاز شد، ۱۱۰ هزار نیروی ذخیره را فراخواند تا اکثر آنها را در مرز شمالی با لبنان مستقر کند.
ارتش ارزیابی کرده بود که حزبالله، برخلاف جنگ ۱۲ روزه اسرائیل در ایران، این بار در حمایت از جمهوری اسلامی وارد کارزار نظامی علیه اسرائیل شود. شماری از این سربازان برای مقابله با حزبالله از هفته گذشته از مرز گذشته و وارد جنوب لبنان شدهاند.
در دو سال و نیم اخیر، غیر از دهها هزار نیروی کادر ارتش، صدها هزار سرباز ذخیره به عملیات جنگی اسرائیل در غزه و در جنگ با حزبالله پیوستهاند. هنوز هزاران سرباز کادر و ذخیره اسرائیل در ۵۳ درصد از خاک غزه حضور دارند.
بخشی از نیروهای ذخیره در جنگ دو سال و نیم اخیر برای عملیات ارتش در سوریه و کرانه باختری مستقر شدهاند.
نظامیان ذخیره با استقرار پیاپی در جبههها، از بودن با خانواده خود محروم شده و کار عادی خود را تعطیل کردهاند. آسیب به درآمد این خانوادهها، با وجود غرامتهای دولتی، انتقادهای زیادی را در جامعه برانگیخته، بهویژه آنکه درصد چشمگیری از تلفات نظامیان در جنگ غزه، سربازان ذخیره از مردان غیرمذهبی و سنتی بودهاند.