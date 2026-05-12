خاموشی اینترنت و افزایش «فقر زنانه» در گفتوگو با اعظم بهرامی
۷۴ روز از قطع دسترسی مردم ایران به اینترنت جهانی میگذرد؛ خاموشیای که ساعتی بعد از آغاز جنگ بر همه ابعاد زندگی ایرانیان سایه افکنده و روز و ساعتی نیست که درباره پیامدهای آن نشنویم. یکی از این جنبهها تاثیر بر حضور اجتماعی زنان و فعالیت حرفهای آنهاست. یک فعال فرهنگی در تهران به رادیوفردا میگوید به نظر او «قطع بودن اینترنت مسبب اصلی سیل عظیم بیکاری» در این روزهاست. او میگوید از جمله در حوزه نشر با از دست رفتن فرصت تبلیغات، شرکتها مجبور به کاهش نیرو شدند و در این «تعدیل» زنان خط مقدم بودند و بسیاری از آنها شغل خود را از دست دادهاند. در اینباره ارزیابی اعظم بهرامی پژوهشگر ساکن ایتالیا را بشنوید.
