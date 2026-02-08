خبرگزاری رویترز روز یکشنبه ۱۹ بهمن گزارش داد پالایشگاههای هندی از خرید نفت روسیه برای تحویل در ماه آوریل خودداری میکنند و انتظار میرود برای مدت طولانیتری نیز از چنین معاملاتی فاصله بگیرند.
ایالات متحده و هند روز جمعه با اعلام چارچوبی برای یک توافق تجاری که امیدوارند تا ماه مارس نهایی شود، به این توافق نزدیکتر شدند؛ توافقی که هدف آن کاهش تعرفهها و تعمیق همکاریهای اقتصادی است.
به گفته یکی از معاملهگرانی که با مسئولان پالایشگاههای هندی تماس گرفته است، شرکتهای ایندین اویل، بهارات پترولیوم و ریلاینس اینداستریز پیشنهادهای معاملهگران برای بارگیری نفت روسیه در ماههای مارس و آوریل را نمیپذیرند.
با این حال، به گفته منابع پالایشی، این پالایشگاهها از قبل برخی محمولههای نفت روسیه برای تحویل در ماه مارس را برنامهریزی کرده بودند. بیشتر پالایشگاههای دیگر هند نیز خرید نفت خام روسیه را متوقف کردهاند.
وزیر تجارت هند روز شنبه پرسشها دربارهٔ نفت روسیه را به وزارت امور خارجه ارجاع داد.
سخنگوی وزارت امور خارجه هند گفت: «متنوعسازی منابع تأمین انرژی، متناسب با شرایط عینی بازار و تحولات بینالمللی در حال تغییر، در کانون راهبرد ما برای تضمین امنیت انرژی پرجمعیتترین کشور جهان قرار دارد.»
اگرچه در بیانیه مشترک آمریکا و هند دربارهٔ چارچوب توافق تجاری اشارهای به نفت روسیه نشده بود، اما دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، تعرفه ۲۵ درصدی بر کالاهای هندی را که به دلیل خرید نفت روسیه اعمال شده بود لغو کرد، چون به گفته او دهلینو «متعهد شده است بهطور مستقیم یا غیرمستقیم» واردات نفت روسیه را متوقف کند.
با این حال، دهلینو تاکنون برنامهای رسمی برای توقف واردات نفت روسیه اعلام نکرده است.
هند پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، به بزرگترین خریدار نفت خام تخفیفدار روسیه از مسیر دریا تبدیل شد و این اقدام واکنش منفی کشورهای غربی را در پی داشت. این کشورها بخش انرژی روسیه را با تحریمهایی هدف قرار دادند تا درآمدهای مسکو را کاهش دهند و تأمین مالی جنگ را دشوارتر کنند.
یکی از خریداران ثابت نفت روسیه در هند، پالایشگاه خصوصی نایارا است که با حمایت روسیه فعالیت میکند و برای پالایشگاه ۴۰۰ هزار بشکهای خود بهطور کامل به نفت روسیه وابسته است.
برخی منابع به رویترز گفتهاند ممکن است به نایارا اجازه داده شود به خرید نفت روسیه ادامه دهد، چون پس از آنکه اتحادیه اروپا در ماه ژوئیه این پالایشگاه را تحریم کرد، سایر فروشندگان نفت عقبنشینی کردند.
با این حال، به گفته منبعی آگاه از فعالیتهای این شرکت، نایارا نیز به دلیل توقف یکماهه فعالیت پالایشگاه برای تعمیرات، قصد ندارد در ماه آوریل نفت خام روسیه وارد کند.
نایارا به ایمیلی که برای دریافت نظر ارسال شده بود پاسخ نداد.
در دستور دونالد ترامپ آمده است که مقامهای آمریکایی وضعیت را زیر نظر خواهند داشت و در صورت ازسرگیری خرید نفت از روسیه توسط هند، بازگرداندن تعرفهها را توصیه خواهند کرد.
منابع ماه گذشته گفتند هند در حال آمادهسازی برای کاهش واردات نفت روسیه به کمتر از یک میلیون بشکه در روز تا ماه مارس است و انتظار میرود این حجم در نهایت به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یابد؛ در حالی که میانگین واردات در سال گذشته ۱٫۷ میلیون بشکه در روز بود.
واردات نفت هند از روسیه در اواسط سال ۲۰۲۵ به بیش از ۲ میلیون بشکه در روز رسیده بود.
بر اساس دادههای منابع تجاری و صنعتی، میزان نفت روسیه دریافتی هند به عنوان سومین مصرفکننده و واردکننده بزرگ نفت در جهان، در ماه دسامبر به پایینترین سطح خود در دو سال گذشته کاهش یافت.
پالایشگاههای هندی همزمان با کاهش خرید نفت روسیه، واردات خود از کشورهای خاورمیانه، آفریقا و آمریکای جنوبی را افزایش دادهاند.