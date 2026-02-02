ترامپ از توافق تجاری تازه با هند، شامل توقف خرید نفت از روسیه توسط دهلی نو، خبر داد

رئیسجمهور ایالات متحده از دستیابی به یک توافق تجاری تازه با هند خبر داد که توقف خرید نفت از روسیه توسط دهلی نو از آنجمله است.
دونالد ترامپ روز دوشنبه ۱۳ بهمن در شبکۀ اجتماعی خود، «تروث سوشال» نوشت که بر اساس این توافق، ایالات متحده تعرفۀ محصولات هندی را از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد کاهش میدهد.
او افزود: این توافق در جریان یک گفتوگوی تلفنی با نخستوزیر هند بهدست آمده و نارِندرا مودی هم موافقت کرده است که خرید نفت از روسیه را متوقف و آنرا با نفت آمریکا و احتمالاً ونزوئلا جایگزین کند.
رئیسجمهور ایالات متحده با نام بردن از مودی به عنوان «یکی از بهترین دوستان» خود، تأکید کرده که هند با متوقف کردن واردات نفت از روسیه، به پایان جنگ اوکراین کمک خواهد کرد.
آقای ترامپ در ادامه گفت نخستوزیر هند متعهد شده است که معادل بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار محصولات آمریکایی مرتبط با انرژی، فناوری، کشاورزی و سایر صنایع را هم خریداری و وارد کرده و همزمان تعرفهٔ واردات کالاهای آمریکایی را نیز به صفر برساند.
او در پایان، با تأکید بر اینکه نارندرا مودی و خودش، «مردان عمل» هستند، رابطه دو کشور را «شگفتانگیز» توصیف کرده و گفته که این رابطه از این پس، حتی مستحکمتر از گذشته خواهد بود.
آقای ترامپ پیشتر در شهریورماه با ابراز نارضایتی از دیدار مودی با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، و شی جینپینگ، رهبر چین، نوشته بود که «به نظر میرسد هند و روسیه را به عمیقترین و تاریکترین نقطه، چین، باختهایم».
حالا با توجه به توافق تجاری جدید واشینگتن و دهلی، ظاهرا نگاه رئیسجمهور آمریکا به نارندرا مودی تغییر کرده است.
در واکنش، نخستوزیر هند با انتشار مطلبی در شبکۀ ایکس ضمن تشکر از دونالد ترامپ، نوشت: «خوشحالم که محصولات هند از این پس مشمول تعرفۀ ۱۸ درصدی خواهند شد».
آقای مودی ابراز امیدواری کرد که همکاری نزدیکی با رئیسجمهور ایالات متحده داشته باشد.
دولت آمریکا در اوایل بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵، در قالب اعلام تعرفههای جدید برای محصولات تقریباً همه کشورهای جهان، چندین محصول هند را هم مشمول تعرفهٔ ۲۶ درصدی کرد.
یک هفته بعد، رئیسجمهور آمریکا این تعرفهها را برای ۹۰ روز مسکوت گذاشت و در مقابل، عوارض گمرکی ۱۰ درصدی را بر همۀ اجناس وارداتی به ایالات متحده وضع کرد.
سه ماه بعد، در ۹ مرداد امسال، آقای ترامپ بر همۀ محصولات هند تعرفۀ ۲۵ درصدی وضع و تهدید کرد در صورتی که این کشور خرید نفت از روسیه را ادامه دهد، با جریمههای بیشتری مواجه خواهد شد؛ اتفاقی که یک هفتۀ بعد عملی شد و تعرفههای اجناس هندی به ۵۰ درصد افزایش یافت. رقمی بیسابقه در میان همه شرکای تجاری ایالات متحده.
هند سالانه حدود ۴۸ میلیارد دلار کالا به ایالات متحده صادر میکند.