تعرفه‌های سنگین ایالات متحده بر طیف وسیعی از محصولات هندی از روز چهارشنبه پنجم شهریور اجرایی شد و ضربه‌ای جدی به تجارت خارجی هند در بزرگترین بازار صادراتی آن وارد کرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در ابتدا تعرفهٔ ۲۵ درصدی بر کالاهای هندی اعلام کرده بود. اما اوایل ماه اوت با امضای یک فرمان اجرایی، تعرفهٔ ۲۵ درصدی دیگری را بر این کشور به دلیل خرید نفت از روسیه اعمال کرد و مجموع تعرفه‌های اعمال شده بر متحد خود را به ۵۰ درصد رساند.

دولت هند تخمین می‌زند که این تعرفه‌ها بر ۴۸ میلیارد دلار صادرات این کشور تأثیر خواهد گذاشت. مقامات دهلی نو هشدار داده‌اند که عوارض جدید می‌تواند حمل‌ونقل به آمریکا را از نظر تجاری غیرقابل توجیه کند و باعث از دست رفتن مشاغل و کندتر شدن رشد اقتصادی هند شود.

روابط تجاری هند و ایالات متحده در سال‌های اخیر گسترش یافته است، اما همچنان در برابر اختلافات بر سر دسترسی به بازار و فشارهای سیاسی داخلی آسیب‌پذیر است. هند یکی از سریع‌ترین اقتصادهای بزرگ در حال رشد را دارد و در نتیجه ممکن است با کندی رشد مواجه شود.

بخش‌های تحت تأثیر تعرفه‌ها

برآوردهای اندیشکده «ابتکار تحقیقات تجارت جهانی» مستقر در دهلی نو نشان می‌دهد که بخش‌هایی مانند منسوجات، جواهرات و سنگ‌های قیمتی، کالاهای چرمی، مواد غذایی و خودرو بیشترین آسیب را خواهند دید.

آجی سریواستاوا، بنیانگذار این اندیشکده و یک مقام تجاری سابق هند، گفت: «رژیم تعرفهٔ جدید یک شوک استراتژیک است که حضور دیرینهٔ هند در ایالات متحده را تهدید می‌کند و باعث بیکاری در مراکز صادرات محور و تضعیف نقش آن در زنجیرهٔ ارزش صنعتی می‌شود».

ایالات متحده فعلاً برخی از بخش‌ها مانند داروسازی و کالاهای الکترونیکی را از تعرفه‌های اضافی معاف کرده است و این امر برای هند تا حدودی آسودگی خاطر ایجاد می‌کند، زیرا این بخش‌ها بیشتر تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

صادرکنندگان از ضرر می‌ترسند

پوران داور، صادرکنندهٔ کفش چرم در شهر آگرا در شمال هند، می‌گوید این صنعت در کوتاه‌مدت ضربهٔ قابل توجهی خواهد خورد، مگر این‌که تقاضای داخلی تقویت شود و سایر بازارهای خارجی کالاهای هندی بیشتری بخرند.

داور، که تجارتش با ایالات متحده در سال‌های اخیر رشد کرده است، گفت: «این یک شوک مطلق است». خرده‌فروش بزرگ مد، زارا، از جمله مشتریان داور است.

گروه‌هایی که نمایندهٔ صادرکنندگان هستند هشدار می‌دهند که تعرفه‌های جدید واردات می‌تواند به شرکت‌های کوچک و متوسط هند که به شدت به بازار آمریکا وابسته هستند، آسیب وارد کند.

آجی ساهای، مدیرکل فدراسیون سازمان‌های صادرات هند، گفت: «این یک وضعیت دشوار است. برخی از خطوط تولید خیلی ساده و یک شبه ناپدید خواهند شد».

مودی می‌گوید تسلیم فشارهای آمریکا نخواهد شد

این تعرفه‌ها در حالی وضع می‌شوند که دولت آمریکا همچنان برای دسترسی بیشتر به بخش‌های کشاورزی و لبنیات هند تلاش می‌کند.

هند و آمریکا پنج دور مذاکره برای توافق تجاری دوجانبه برگزار کرده‌اند، اما هنوز به توافقی نرسیده‌اند.

دلیل اصلی این امر مقاومت دهلی نو در برابر باز کردن این بخش‌ها به روی واردات ارزان‌تر آمریکایی است و علت آن را نگرانی از به خطر افتادن شغل میلیون‌ها هندی عنوان کرده است.

نارندرا مودی، نخست‌وزیر، می‌گوید که تسلیم فشارها نخواهد شد.

آقای مودی این هفته در یک تجمع در ایالت گجرات، زادگاهش، گفت: «برای من، منافع کشاورزان، مشاغل کوچک و لبنیات در بالاترین اولویت قرار دارد. دولت من تضمین خواهد کرد که آن‌ها تحت تأثیر قرار نگیرند».