رئیس‌جمهور ایالات متحده گفت که به نظر می‌رسد هند و روسیه پس از دیدار رهبرانشان با شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین در این هفته، به دامان این کشور افتاده‌اند و از دهلی نو و مسکو در حالی که پکن نظم نوین جهانی را پیش می‌برد، ابراز نارضایتی کرد.

دونالد ترامپ روز جمعه ۱۴ شهریور در پستی در شبکه‌های اجتماعی به همراه عکسی از این سه رهبر در کنار هم در اجلاس تیانجین چین نوشت: «به نظر می‌رسد هند و روسیه را به عمیق‌ترین و تاریک‌ترین نقطه، چین، باخته‌ایم. باشد که آن‌ها آینده‌ای طولانی و مرفه با هم داشته باشند!»

وزارت خارجه هند روز جمعه اعلام کرد که این کشور همچنان بر یک دستور کار واقعی در روابط خود با ایالات متحده متمرکز است و ابراز امیدواری کرد این روابط بر پایه احترام و منافع متقابل پیش برود.

این در حالی است که تعرفه‌های سنگین آمریکا بر طیف وسیعی از محصولات هندی از روز پنجم شهریور اجرایی شد و ضربه‌ای جدی به تجارت خارجی هند در بزرگترین بازار صادراتی آن وارد کرد.

دونالد ترامپ در ابتدا تعرفهٔ ۲۵ درصدی بر کالاهای هندی اعلام کرده بود. اما اوایل ماه اوت با امضای یک فرمان اجرایی، تعرفهٔ ۲۵ درصدی دیگری را بر این کشور به دلیل خرید نفت از روسیه اعمال کرد و مجموع تعرفه‌های اعمال شده بر متحد خود را به ۵۰ درصد رساند.

دولت هند تخمین می‌زند که این تعرفه‌ها بر ۴۸ میلیارد دلار صادرات این کشور تأثیر خواهد گذاشت. هند و آمریکا پنج دور مذاکره برای توافق تجاری دوجانبه برگزار کرده‌اند، اما هنوز به توافق نرسیده‌اند.

از سوی دیگر، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه، روز جمعه در انتقادی غیرمستقیم از سیاست‌های تعرفه‌ای رئیس‌جمهور آمریکا، تعرفه‌ها را برای اقتصاد جهانی زیان‌بار توصیف کرد.

پوتین در مجمع اقتصادی شرق در ولادی‌وستوک گفت: «تعرفه‌ها به جدایی‌طلبی منطقه‌ای و ملی منجر می‌شود و چنین سیاست‌هایی هیچ نتیجه مثبتی برای کسانی که آن را دنبال می‌کنند، به همراه ندارد».

او بدون نام بردن از آقای ترامپ، تأکید کرد که روسیه همچنان در سیاست‌های تجاری و اقتصادی خود در برابر شرکای خارجی باز باقی می‌ماند.

شی جین پینگ هفته گذشته میزبان بیش از ۲۰ رهبر کشور غیر غربی در سازمان همکاری شانگهای در شهر بندری تیانجین چین از جمله رئیس‌جمهور روسیه و نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، بود.

پوتین و مودی در این اجلاس در حالی که دست در دست هم به سمت شی جین پینگ می‌رفتند، دیده شدند و سپس هر سه نفر در کنار هم ایستادند.

در بحبوحهٔ تنش‌های تجاری و سایر اختلافات، روابط ایالات متحده و هند در ماه‌های اخیر سرد شده است. ترامپ این هفته گفت که از پوتین «بسیار ناامید» شده است، اما نگران افزایش روابط روسیه و چین نیست.

دونالد ترامپ پنجشنبه شب در کاخ سفید به خبرنگاران گفت که قصد دارد به زودی با همتای روسی خود صحبت کند.